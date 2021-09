Biden eist vaccinatie voor alle federale ambtenaren

Vaccinatieplicht voor leerlingen vanaf twaalf jaar in Los Angeles

Zo’n 600.000 leerlingen op 1200 scholen in Los Angeles moeten zich voor het eind van het jaar laten vaccineren. Dat heeft het scholenbestuur van de Amerikaanse stad besloten. Met de resolutie, die het bestuur unaniem aannam, is Los Angeles het eerste grote district in de VS waar een dergelijke vaccinatieplicht gaat gelden.

De plicht gaat gelden voor alle leerlingen van twaalf jaar en ouder. Zij worden waarschijnlijk ingeënt met het vaccin van Pfizer / BioNTech, dat in de VS is goedgekeurd voor iedereen boven de twaalf jaar. Op de scholen in Los Angeles gold al een mondkapjesplicht en een vaccinatieplicht voor personeel.

Eerder op donderdag kondigde president Joe Biden ook een vaccinatieplicht aan, voor alle federale ambtenaren. Werknemers van bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten, als ze niet gevaccineerd zijn, iedere week een coronatest ondergaan.