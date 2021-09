Bloedgave auto met een leugentje om bestwil

Sta ik me net op afstand te verbazen over de vertrouwdheid van zijn lijnen en profil, zie ik twee mannen naar mijn zwarte test-Benz staren. Kijk, de nieuwe C-klasse, zegt er een.

Hoe ziet hij het? Ik kan de oude en de nieuwe amper uit elkaar houden. De achterlichten zijn van romige carrés in led-gebakken speklappen veranderd, maar dat had een facelift kunnen zijn. Wacht, ik had de neus gemist. De grille is op zijn kop gezet. Die verbreedde zich voorheen naar boven, met een mild beschaafde glimlach, en staat nu als brutale Marvel-grijns met neerhangende mondhoeken de tijdgeest te plezieren. Anonimiteit is synoniem voor niet-bestaan. Je zichtbaarheid is alles. En niemand vraagt waarom.

Was de vorige C niet goed genoeg meer? Die vond ik in 2014 al nagenoeg perfect en na een facelift drie jaar terug kon hij weer jaren mee. Nee, er was huiswerk aan. Nieuwe beeldschermmaten, nieuwe emissienormen, nieuwe stijlopvattingen.

Ander aandachtspunt was de gezagsverhouding met de kleinere Benz-sedannetjes, A Limousine en CLA, waarvan de C-klasse zich als eerstgeborene beschaafd monumentaal moest blijven onderscheiden. Gewrapte CLA voor selfmade jongelui met telefoonwinkels, de C voor de gearriveerde burgerij, al vermoed ik dat die Marvel-grimas stiekem de ambities van de Marvel-generatie adresseert. Die wil ook hogerop.

Zo ontstond een nieuwe auto met geheel nieuwe motoren, althans in mijn C 200 Launch Edition Luxury Line. Die is inclusief schuifdak, Burmester 3D Surround Sound System en automaat de uwe voor 63.700 euro. Van het dashboard is een kleine S-klasse gemaakt. In rust en eenvoud van bediening doet hij verontrustend weinig voor het grote voorbeeld onder. Het comfort is topklasse. Maar de aandrijflijn groeide niet met de pretentie mee. Die slonk, zoals dat tegenwoordig gaat. Kleiner is zuiniger.

Het typeplaatje C 200 refereert allang niet meer aan de cilinderinhoud. Onder de motorkap van deze C sluimert een vijftienhonderdje. De vier cilinders hebben een gezamenlijke inhoud van twee flessen Beaujolais Primeur. Hij had C 150 moeten heten. Een kind begrijpt waarom dat bij een premium-sedan van vierenzestig mille niet kan. Een man met centen wil een dikke motor. Een vijftienhonderdje is voor telefoonwinkelmillennials een nederlaag. Mercedes-Benz kan nog zo trots op het vermogen wijzen, 204 pk is niet niks, de strebers zullen zich bekocht voelen. Daarom heet hij C 200, net als vroeger, toen een sedan van dit formaat nog echt twee liter inhoud had. Liegen loont.

Downsizing

Terwijl dit vijftienhonderdje presteert als een reus met het verbruik van een stadsdwerg. Bijna 1 op 18 reed ik, wat betekent dat dat lullige benzinemotortje de C een dieselwaardige actieradius verschaft van bijna 1200 kilometer. Terwijl hij toch 246 haalt met een gemak waarvoor je niet zo lang geleden zescilinders uit de kast moest trekken.

Zijn manco’s blijven beperkt tot een muizig kantoorklerkengeluidje bij optrekken en de licht vertraagde respons bij volgas, een klap waarover de negen versnellingen van de automaat eerst even in beraad willen. Maar ik trapte toch zelden door omdat het nergens kon of mocht, zodat de realistische Mercedes-rijder voor vier mille minder net zo goed de C 180 kan bestellen. Die heeft hetzelfde vijftienhonderdje met 34 pk minder. Heus, er valt mee te leven.

Het punt is: je gaat als topmerk geen reclame maken voor je downsizing. Je kunt niet zeggen: klein hartje, grote stappen. Je bent Mercedes-Benz, je moet je groot houden. Fysiek is deze C daar aardig in geslaagd. Met een lengte van vier meter 75 zou hij eigenlijk D-klasse moeten heten, en waarom niet? Tussen de C- en E-klasse, in het gamma de modellencodes voor bescheiden en rondborstig duur, is bij Mercedes nog een letter vrij.

De C doet hem tekort. Achterin zitten passagiers een klasse ruimer dan voorheen. Bij de voorganger had Mercedes daar de zittingen tot kerkbankjes moeten beknotten om volwassen benen nog een beetje bewegingsvrijheid te verschaffen. Alleen een kind zat er goed. Nu reist hij even comfortabel als een E-klasse.

„De C-klasse, nu ook voor grote mensen.” Helaas, ironie is geen optie. Want de autobranche kent geen ironie. Lachen doe je maar thuis. Daarom staat er C 200 op je bekkentrekkende vijftienhonderdje, das Beste oder nichts. Bloedgave auto. Alleen het knipogen moet hij nog leren. Maar misschien zijn telefoonwinkelmillennials daar mentaal niet aan toe. Daarom kopen ze ook geen elektrische Mercedes. Dan hóór je ze niet.

Mercedes C 200 Launch edition Luxury Line

Motor viercilinder benzine, turbo, 1.496 cc Vermogen 204 pk bij 5.800 toeren Koppel 300 Nm bij 1.800 toeren Aandrijving achter Transmissie automaat, 9 versnellingen Topsnelheid 246 km/u Acceleratie 0 – 100 7,3 seconden Verbruik gemiddeld 6,2 l/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 141 g/km Energielabel B Basisprijs C-klasse 48.280 euro Prijs testauto 63.700 euro