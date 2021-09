Biden bindt strijd aan met ongevaccineerden in VS

De Amerikaanse president Joe Biden wees deze week zijn binnenlandse vijanden aan, die hem „frustreren” en die hij „uit de weg” wil hebben: ongevaccineerde Amerikanen en politici die zich verzetten tegen verplichte vaccinaties en andere maatregelen tegen de coronapandemie. In een toespraak donderdag richtte Biden een bestraffende vinger op de „80 miljoen Amerikanen” die nog niet zijn gevaccineerd.

De president die tijdens zijn verkiezingscampagne had beloofd een eind te maken aan de verdeeldheid in het land, viel hard uit naar de Amerikanen die zich (nog) niet hebben laten inenten. Een „uitgesproken minderheid” van de burgers, geholpen door een „uitgesproken minderheid” van politici, verhindert de VS de coronapandemie achter zich laten. „We kunnen niet toelaten dat hun handelwijze ons belet de grote meerderheid van de Amerikanen te beschermen, die hun steentje hebben bijgedragen en willen terugkeren naar het normale leven.” Hun weigering maakt mensen ziek en doet mensen sterven, zei Biden.

‘Nog maar weinig geduld’

Nu de Deltavariant dagelijks gemiddeld 100.000 Amerikanen het ziekenhuis in brengt en bijna 1.500 doden per dag kost, heeft Biden „nog maar weinig geduld” met de Amerikanen die volhouden dat de volksgezondheid een kwestie van individuele keuze is. De president presenteerde in zijn toespraak nog scherpere maatregelen dan de media vooraf hadden opgetekend van anonieme bronnen in het Witte Huis. Hij kondigde niet alleen een vaccinatieplicht voor rijksambtenaren aan, maar ook voor bedrijven met honderd werknemers of meer. Daarmee treft de maatregel zo’n 80 miljoen Amerikanen. Dit kwart van de bevolking „richt een hoop schade aan”, zei Biden: zonder hun tegenwerking kunnen scholen en winkels veilig open.

Op vrijdag meldde gezondheidsdienst CDC, de Amerikaanse pendant van het RIVM, dat ongevaccineerde Amerikanen tien keer zo vaak in het ziekenhuis belandden als gevaccineerde, en elf keer zo veel kans maakten om aan het virus te sterven. „Dit is een pandemie van de ongevaccineerden”, zei Biden.

Biden wees erop dat verschillende grote Amerikaanse bedrijven hun werknemers al een vaccinatieplicht of verplichte periodieke tests hebben opgelegd. United Airlines, Google, Disney. „Zelfs Fox News”, zei hij met een lachje. Hij voelde aankomen dat van de rechtse tv-zender de meeste kritiek zou komen. Sinds gisteren staan daar de camera’s open voor critici, die zeggen dat Biden hiermee de mensen die aarzelen om zich te laten inenten, tegen de haren in strijkt.

Voor de Republikeinen is Bidens jongste decreet een nieuw bewijs van de bemoeizucht van een Democratische regering. Enkele gouverneurs lieten direct weten dat zij de maatregel voor de rechter willen aanvechten.

De Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, wees fijntjes op een persconferentie uit december vorig jaar, toen Biden op de vraag van een journalist bezwoer dat hij géén vaccinatieplicht zou instellen. „Ik zou niet vragen om het verplicht te stellen”, zei Biden destijds. Nog in juli zei de woordvoerder van het Witte Huis dat een vaccinatieplicht heel goed door bedrijven kon worden opgelegd, maar dat zoiets niet op de weg van de rijksoverheid lag.

Op de vraag of het tijd werd om „ongevaccineerde mensen de schuld te gaan geven”, zoals nota bene de Republikeinse gouverneur van Alabama toen had gezegd, antwoordde de woordvoerder van het Witte Huis: „Wij zijn hier niet om mensen de schuld te geven.”