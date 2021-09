Apple mag app-aanbieders niet zijn eigen ‘kassa’ opdringen

Apple mag softwarebedrijven die apps aanbieden in zijn App Store niet dwingen om gebruik te maken van Apple’s eigen betalingssysteem. Dat heeft een Amerikaanse rechter vrijdag bepaald. Het vonnis kan grote gevolgen hebben voor de digitale economie.

Ontwikkelaars van apps krijgen nu de mogelijkheid om onder de commissie uit te komen die Apple standaard rekent voor elke aankoop in zijn digitale winkel. Wie een app wil verkopen in de Apple App Store moet verplicht 30 procent afdragen aan het technologiebedrijf. Dat is een uiterst lucratief verdienmodel, niet alleen voor Apple maar ook voor Google.

Apple haalde vorig jaar een omzet van naar schatting 64 miljard dolllar (54 miljard euro) met de verkopen in zijn App Store. Google meldt geen cijfers, maar zou volgens schattingen in 2020 38,6 miljard dollar hebben verdiend met zijn Play Store. De meeste inkomsten komen van games en hun fabrikanten. Deze provisie moeten alle aanbieders in de app-stores betalen, van Spotify en Netflix tot krantenuitgevers. Apple kwam de uitgevers, die al lang klagen over de vergoeding, vorige maand tegemoet. Wie zijn nieuws ook aanbiedt via de onlinedienst Apple News, hoeft slechts 15 procent af te dragen op abonnementen afgesloten via Apps die via de App Store worden geleverd.

Fortnite

De rechtszaak van vrijdag is aangespannen door gamesfabrikant Epic Games. Dat is de maker van de populaire game Fortnite, dat wereldwijd wordt gespeeld door circa 400 miljoen spelers. Epic Games bood vorig jaar de spelers van zijn Fortnite-versie voor Apple’s iPhone de mogelijkheid om – buiten de kassa van de App Store om – allerlei virtuele waren aan te schaffen in het spel. Zo kopen spelers betere wapens voor hun avatars of een mooiere uitrusting terwijl alle opbrengsten naar Epic Games gaan. Het gamesbedrijf verdiende in 2020 naar schatting 5,1 miljard dollar met Fortnite.

Apple reageerde door de Fortnite-app te verbannen uit zijn App Store. Epic Games stapte daarop naar de rechter. Ook klaagde het gamesbedrijf Google aan voor een vergelijkbare problemen in de Play Store.

De rechter in Californië stelt nu dat Apple de wetten tegen oneerlijke concurrentie overtreedt. Het bedrijf zou alternatieve manieren van betaling moeten aanbieden; niet alleen de eigen kassa van de App Store. Naar verwachting gaat Apple in beroep tegen het vonnis.

Ook in Zuid-Korea, een belangrijke markt voor mobiele games, staat Epic Games tegenover Apple en Google. Het Aziatische land maakte onlangs als eerste land een eind aan de machtspositie van Apple en Google op het gebied van betalingen op hun mobiele platforms. Een bedrijf als Epic Games zou na invoering van een nieuwe wet klanten in Fortnite direct kosten in rekening mogen brengen en zo Apple en Google mogen omzeilen. De wet is aangenomen en gaat naar verwachting vanaf 15 september gelden

In Europa doen zowel de Europese Commissie als nationale toezichthouders onderzoek naar app-stores. In Nederland onderzoekt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of Apple misbruik maakt van haar machtspositie. Ook de ACM kijkt naar de voorwaarden die Apple hanteert voor de App Store voor app-aanbieders. De ACM verwacht het onderzoek later dit jaar af te ronden. Wanneer het Europese onderzoek klaar is, is onbekend.