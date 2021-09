Aflevering 3: Onder een vergrootglas

Wafa Al Ali en Lotfi El Hamidi delen in deze podcast hun eigen verhaal, maar 9/11 had effect op een hele generatie jongeren met een Arabische en islamitische achtergrond in Nederland. Ze werden allemaal ‘de Ander’, en dat werd versterkt door hoe er in de politiek en media over moslims werd gepraat. Maar begon dat na 11 september 2001 of was er al langer iets aan de hand in de Nederlandse samenleving? En wat zal het effect van de aanslagen nog zijn op een generatie die het niet heeft meegemaakt?

