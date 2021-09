Rutte: pijnlijk dat veel ambities in Afghanistan onmogelijk bleken

De Taliban treden steeds gewelddadiger op tegen vreedzame demonstranten in Afghanistan. Dat liet Ravina Shamdasani, de woordvoerder van de VN-Mensenrechtenraad OHCHR, vrijdag volgens persbureau Reuters weten tijdens een briefing. Shamdasani stelde dat Talibanstrijders hebben geschoten op vreedzame betogers. Ook hebben ze hen met wapenstokken en zwepen geslagen. Zeker vier demonstranten zouden door het geweld om het leven zijn gekomen, maar het is niet duidelijk waar, in elke periode of bij welke betoging.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) vindt dat er de westerse interventie in Afghanistan succes heeft opgeleverd. Desondanks zijn er „ook veel ambities onmogelijk gebleken en dat doet pijn”. „Maar het laatste wat we moeten doen, is toegeven aan cynisme en fatalisme”, zei Rutte vrijdagochtend in Den Haag op een herdenkingsbijeenkomst van de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten, georganiseerd door de Amerikaanse ambassade.

Het is zaterdag precies twintig jaar geleden dat de vliegtuigen zich door de torens van het World Trade Center in New York boorden. „11 september voelt nog steeds als gisteren. We zien die apocalyptische beelden weer voor onze ogen. We voelen het ziekmakende gevoel, het ongeloof”, zei Rutte. Hij beschreef de aanslagen als een „historisch keerpunt”.

Na de aanslagen op 11 september is de westerse wereld geconfronteerd met „blinde haat en extremisme” die „onze manier van leven bedreigen”, aldus de premier. Rutte zei dat tegelijkertijd in de afgelopen twintig jaar veel terrorisme is bestreden. Daarbij was volgens hem de westerse alliantie NAVO van grote waarde.

Interventie

Toenmalig president van de VS George Bush kondigde een „oorlog tegen het terrorisme” aan in reactie op de aanslagen. Bush stuurde Amerikaanse militairen naar Afghanistan en Irak. Nederland ondersteunde de missies van de VS, die in Afghanistan twintig jaar duurde. In dat tijdsbestek verbeterde de gezondheidszorg en werd het onderwijs voor veel Afghaanse jongeren toegankelijk. Daardoor konden ook veel meisjes naar school.

Ook op economisch gebied ontwikkelde het Zuid-Aziatische land zich, hoewel het nog steeds tot de minst welvarende landen van de wereld behoort. De westerse ambitie om in Afghanistan een democratie te vestigen, bleek onhaalbaar. Nadat de Amerikaanse militairen aankondigden terug te keren, veroverden de Taliban steeds meer terrein.

Inmiddels heeft de fundamentalistische groepering de macht overgenomen en een regering gepresenteerd. Hoewel de fundamentalisten beloofden de vrouwenrechten te respecteren, lijkt daar in de praktijk weinig van terecht te komen.

