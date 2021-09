Acht jaar cel geëist voor diefstal kunstwerken Van Gogh en Frans Hals

De officier van justitie Midden-Nederland heeft tegen een 59-jarige man uit Baarn, die verdacht wordt van de diefstal van twee waardevolle kunstwerken, een celstraf geëist van acht jaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent Van Gogh, dat op 30 maart 2020 werd gestolen in het Singermuseum te Laren en Twee lachende jongens van Frans Hals dat in augustus vorig jaar uit museum Hofje van Mevrouw Van Aerden in Leerdam werd ontvreemd.

De twee doeken zijn nog altijd niet terecht. „Twee onvervangbare doeken van wereldwijd gewaardeerde schilders, die afgezien van hun financiële waarde deel uitmaken van het Nederlandse culturele erfgoed”, zo noemt de officier de gestolen werken. Op camerabeelden van beide diefstallen is een tweede verdachte te zien. Omdat de verdachte zwijgt, weet justitie niet wie deze man is.

De verdachte is sinds 1985 „zeer geregeld” in aanraking gekomen met politie en justitie, iets wat de officier meeweegt in haar strafeis. In 2012 stal de Baarnaar een kunstwerk uit een museum in Gouda. De officier vindt hem „onverbeterlijk” en denkt dat hij connecties heeft met de onderwereld. „Ook nu is zijn eigenbelang, financieel gewin, een drijfveer die toont dat hij lak heeft aan de maatschappij.” Een reden om af te wijken van de maximale straf die voor dit delict geëist kan worden, namelijk een gevangenisstraf van acht jaar, is er volgens het OM niet.