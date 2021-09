25 kookboeken van Jamie Oliver: Knoflookteentje platslaan, salie scheuren, alles in de oven mikken

Is Jamie Oliver eigenlijk wel een chef? Chefs hebben restaurants, maar Oliver werd niet beroemd met heel hard vloeken in een restaurantkeuken – wat later voor anderen een onovertroffen succesformule bleek op de televisie. Hij kookte gewoon zelf. „What I cook in a restaurant is not what I cook at home.”

Twee jaar geleden bestond Olivers BBC-televisieshow The Naked Chef twintig jaar. Een grootse viering werd het niet, omdat in 2019 zijn restaurantketen Jamie’s Italian instortte en duizend banen mee de diepte in sleurde. Inmiddels heeft hij 25 boeken geschreven. Het onlangs verschenen Together (Samen eten) is het meest recente.

Jamie Oliver: Samen Eten. Kosmos Uitgevers, 360 blz. €32,50

Jamie Oliver is degene die mannen heeft weten te interesseren voor koken. Daarvóór hoefde een man dat niet en wilde een man dat ook niet. (Nu ja, zo schreef de BBC het.) Maar toen kwam de piepjonge ‘Naked Chef’, zo genoemd niet omdat hij naakt was maar omdat hij recepten uitkleedde. Jonge jongens vonden koken ineens cool. Gerechten hoefden niet ingewikkeld te zijn en koken ook niet. Oliver sloeg met platte hand een knoflookteentje tot pulp, scheurde salieblaadjes met één ruk van hun steeltje, groef met twee handen door de salade of de marinade en ‘mikte’ alles in de oven (‘the old oven’) waarbij hij geen Oxford Engels sprak. Een innemende, dyslectische volksjongen die kon koken.

Hij was meteen een hit. Niet alleen in Engeland, waar het merendeel nog niet zo héél ver afgeraakt was van krijtwitte kip en keiharde worteltjes, maar ook hier. En overal. Hij was een van de eerste Engelse televisiechefs die maakte dat mensen naar Engeland gingen kijken voor eten, iets wat daarvoor ronduit belachelijk was. Eten was Frans of Italiaans, eventueel Thais of Japans, maar zéker niet Engels.

Toen kwam Jamie dus en iedereen kookte nieuwe opwindende dingen, zoals Jakobsmosselen aan rozemarijnspiesjes, of kip met een hele citroen erin, of gewoon lamsbout met salie en knoflook. Jan en alleman bleek ineens te kunnen en te willen koken. Oliver schreef boeken vol diners die je, in zijn tempo dan, in dertig minuten op tafel kon hebben. Hij gaf onzekere koks het zelfvertrouwen dat ze iets konden door niet moeilijk te doen over hoeveel olijfolie (‘a splash’), peterselie (‘a bunch’) of citroensap (‘a li’l bit’) nodig was. Blijkbaar kon je daar ontspannen over zijn en dan nog steeds, of juist, fantastische gerechten op tafel zetten.

Hij wil de mensen opvoeden en herhaalt al jaren dat ze goede ingrediënten moeten gebruiken en niet de gestoorde varkens, kunstspinazie of uit water opgetrokken tomaten waaraan ze zich gewend hebben. Hij zei dat een Italiaanse boer of een Griekse herder lekkerder at dan de koningin, omdat ze onopgesmukte ingrediënten met veel smaak tot hun beschikking hadden. Hij leidde kansarme jongeren op tot koks in zijn restaurant Fifteen. Hij viel de in Engeland gebruikelijke volvette schoollunches aan en sprak schande van iets dat ‘Turkey Tweezers’ heet: een soort wokkel die naast een kalkoen heeft gelegen en voor vlees doorgaat.

Dat alles met heel lang een straatjongensachtige zwier – inmiddels is hij 46. Op foto’s zat hij op de grond te vijzelen en maakte pasta klaar op de motorkap van een Fiatje.

Ondanks dat 25ste boek heb je sterk de neiging om over hem in de verleden tijd te schrijven. Hij bestaat gewoon nog, hij kookt, zijn tienjarige zoontje Buddy neemt ook al eigen kleine video’s op met ‘hacks’ die hij van z’n vader geleerd heeft (zoals: schil een stuk gemberwortel met een lepel, dan verlies je bijna geen gember!). Toch lijkt Jamie een beetje verdwenen. Mensen serveren zelden nog iets wat ze van hem hebben, hij staat niet meer zo in de zon van onze aandacht.

Werd er in 2004 nog wervend gezegd dat hij wel eens ‘the next Delia Smith’ kon worden, een toentertijd beroemde kookboekenschrijfster, tegenwoordig is Yotam Ottolenghi de onverslaanbare ster. En Oliver is, ja, ook bezig.

Het is makkelijk om een beetje nuffig over hem te doen, om te doen alsof je nooit iets met hem te maken hebt gehad, maar dat is niet terecht. Zijn Italië-kookboek van destijds is nog steeds heel goed, en het nieuwe Samen eten mag er ook zijn. Een kookboek met heel veel ideeën voor diners, nu samen eten weer kan: ‘superlekker knoflookbrood’, ‘waanzinnig lekkere botersla’, zelfgemaakte tortilla’s met zwarte bonen, langzaam gebraden lamsbout met pistachesaus.

Hij kan het gewoon nog steeds wel, al raakt de thuiskok met restaurantaspiraties misschien niet héél opgewonden van zijn recepten. De alledaagse thuiskok heeft er veel aan. Die heeft hem vermoedelijk überhaupt nooit in de steek gelaten en zal dat misschien ook wel nooit doen, al schrijft hij nóg 25 kookboeken.

