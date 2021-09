Yellen: staatskas bijna leeg

De staatskas van de Verenigde Staten raakt in hoog tempo leeg. Het schuldplafond van de Amerikaanse overheid zal in oktober worden bereikt, schreef Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, woensdag in een brief aan politieke leiders binnen het Congres. Yellen vreest voor grote problemen als het Congres het schuldplafond niet snel ophoogt.

Het schuldplafond is een maximum aan de hoeveelheid geld die de Amerikaanse staat mag lenen. Het is de afgelopen jaren veelvuldig onderwerp geweest van politieke strijd. De oppositionele Republikeinen in het Congres gebruikten de limiet tijdens de regeerperiode van de vorige Democratische president, Barack Obama, als pressiemiddel om politieke concessies af te dwingen. De Democraten op hun beurt weigerden in 2019, toen de Republikein Donald Trump president was, aanvankelijk ook in te stemmen met een hoger schuldplafond.

Na hoogopgelopen politieke confrontaties met shutdowns – tijdelijke sluitingen van de overheid – is de limiet telkens verhoogd, tot het huidige niveau van 28.400 miljard dollar (24.000 miljard euro).

Nu de regering van president Joe Biden grootscheeps uitgaven doet om de economische groei te stimuleren en om de infrastructuur te verbeteren, is de omvang van de staatsschuld alweer zo groot dat het meest recente, in juli nog afgesproken schuldplafond bijna is bereikt. Met boekhoudkundige trucs („buitengewone maatregelen”, in de woorden van Yellen) kon de regering tot dusver binnen de limiet blijven, maar de rek is eruit, schrijft Yellen in de brief.

Ze waarschuwde de Republikeinen het niet te laten aankomen op een shutdown. Ditmaal is de financiële situatie zo ernstig dat de Amerikaanse overheid mogelijk niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, schrijft ze. Dan raakt de kredietwaardigheid van de VS in het geding, waardoor leenkosten, ook voor consumenten, zouden oplopen. Het zou „onrepareerbare schade” toebrengen aan de economie, aldus Yellen. (AP)