Spectaculair acteergeweld in nieuwe Scènes uit een huwelijk

Acteurs Oscar Isaac en Jessica Chastain gingen onlangs viral dankzij een filmpje dat gemaakt was op de rode loper van het filmfestival in Venetië. Isaac gaf Chastain namelijk een kusje op haar arm. In de vertraagde versie van de beelden was volgens opgewonden socialemedia-gebruikers meer passie te zien dan in de meeste romantische films. Fans van het bevriende duo (ze hebben geen relatie met elkaar) kunnen nu hun hart ophalen: de twee zijn zo’n vijf uur lang samen te zien in Scenes from a Marriage, een nieuwe versie van de invloedrijke Zweedse tv-serie uit 1973 van cineast Ingmar Bergman.

De adaptatie voor HBO van schrijver en regisseur Hagai Levi neemt de grote lijnen van het klassieke scheidingsdrama over, maar bevat ook nieuwe elementen. Opvallend is de keuze om afleveringen te openen met de hoofdrolspelers die op de set rondlopen voordat ze aan een scène beginnen. De coronapandemie speelt geen rol in het verhaal, maar is op deze manier wel zichtbaar: medewerkers in mondkapjes rennen rond voordat de opnames beginnen.

Dat je dit aspect snel vergeet is te danken aan het spectaculaire werk van Isaac en Chastain, die het Amerikaans echtpaar Jonathan en Mira spelen. We volgen dit paar meerdere jaren terwijl hun huwelijk implodeert. Zij werkt in de techwereld en is de kostwinner, hij is leraar filosofie en neemt de meeste zorgtaken voor hun dochter op zich. Die dynamiek zorgt in de eerste aflevering al voor spanning.

Haat, liefde en alles ertussenin komt voorbij in de vijf afleveringen. Vrijwel de gehele serie bestaat uit scènes tussen de twee spelers. Zoiets klinkt als een droom voor acteurs, maar kan ook een nachtmerrie zijn als de chemie er niet is. Gelukkig is die er in overvloed.

Tijdens een Zoomsessie op een zondag in augustus is de klik tussen de acteurs merkbaar. NRC is met een groepje journalisten aanwezig bij een virtueel gesprek en kan één vraag stellen. De sfeer zit er meteen in. „Ik wil beginnen met een seksvraag”, zegt de eerste journalist die aan de beurt is. Want tussen de ruzies en discussies door kunnen Jonathan en Mira moeilijk van elkaar afblijven, ook wanneer ze elkaar net zwaar hebben beledigd. Hoe gingen de acteurs om met de intieme scènes? Het rustige tempo helpt, aldus Isaac. „We laten dingen leven en willen momenten laten zien die er normaal gesproken uitgeknipt worden, zoals Jonathan die zichzelf wast na de seks. Het voelt echt. We willen ongemak en imperfectie laten zien.” Chastain vult aan: „Er was een intimiteitscoördinator, dus we konden veel praten over wat je wel en niet zou zien. Maar het gaat over meer dan dat. Wat mij betreft hebben de meest intieme scènes niet eens met seks te maken. Een kwetsbaar moment van mijn personage in de douche bijvoorbeeld.”

Een hele zit

De twee houden elkaar tijdens het groepsinterview bij de les. „Wat denk jij, Oscar?”, zegt Chastain lachend nadat ze een uitgebreid antwoord heeft gegeven op de vraag of ze geen aarzeling voelde bij dit project. Want het zal ongetwijfeld vergeleken worden met het origineel. Chastain voelde dat wel een beetje, ook omdat ze eerder met Liv Ullman gewerk heeft, de hoofdrolspeelster in het origineel. „Ik aanbid haar en dacht: kan ik dit doen? Hoe kun je perfectie verbeteren?” Daarnaast kwam ze pas laat aan boord nadat Michelle Williams het project moest verlaten vanwege een andere klus. „Oscar was een grote reden om het te doen. Normaal gesproken zou ik zoiets niet aannemen met zo weinig voorbereidingstijd. Ik tekende en drie dagen later waren we aan het repeteren.” Isaac had na een gesprek met Levi geen aarzeling meer: „Het voelde alsof we iets anders deden dat het origineel, iets zo eerlijk mogelijk.”

Isaac en Chastain kunnen de uitdaging aan en zijn spectaculair goed in de rauwe en emotionele scènes, bijvoorbeeld wanneer ze vol emotie proberen om een koffer in te pakken terwijl ze het niet verstandig is dat nog in dezelfde ruimte zijn. Toch zal de ongeduldige kijker moeite hebben met de serie: als geheel is het een hele zit. Het script zelf is niet meeslepend genoeg om de speelduur te verantwoorden. Van Bergmans serie werd destijds een ingekorte filmversie gemaakt. Misschien kan men overwegen om dat ook met deze serie te doen.

Miniserie Scenes from a Marriage Van: Hagai Levi Met: Oscar Isaac, Jessica Chastain. Ziggo Movies & Series, 5 afleveringen van een uur (vanaf maandag 13 september). ●●●●●