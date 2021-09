ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers ziet nieuwe verkiezingen als mogelijkheid als ook de nieuwe informateur Johan Remkes de partijen niet dichter bij elkaar krijgt. „Drie weken geleden had ik die optie nog niet in mijn hoofd. Nu zou het kunnen”, zei hij donderdag.

Maar als Remkes wel een minderheidscoalitie weet te boetseren, dan zal de lijsttrekker zich „constructief opstellen”. Segers verwacht dat D66 en VVD er samen uit kunnen komen. Wat hem betreft past het CDA ook prima in die partijcombinatie, omdat de christendemocraten in het huidige kabinet goed hebben samengewerkt.

De fase waarin „we allemaal door een zompig moeras ergens aan het bewegen zijn” is in ogen van de ChristenUnie-voorman voorbij. „We moeten nu echt aan de gang”, aldus Segers, die de zin daarna niet meer in de ‘wij’- maar in de ‘zij’-vorm begon te spreken.

GroenLinks en PvdA waren in tegenstelling tot Segers een stuk minder positief over een minderheidskabinet. Beide partijen stelden vanmorgen dat ze een minderheidscoalitie onder geen beding vooraf zullen gedogen of steunen.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ChristenUnie-voorman Segers sluit nieuwe verkiezingen niet langer uit