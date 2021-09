Remkes spreekt donderdag met links blok, Hamer en Segers

Informateur Johan Remkes gaat donderdag om 09.30 uur in gesprek met GroenLinks-voorman Jesse Klaver en PvdA-leider Lilianne Ploumen. Een uur later volgt Remkes’ voorganger Mariëtte Hamer. Om 13.30 uur is het de beurt aan ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Woensdag sprak de informateur al met Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA), de partijleiders lieten voor en na hun gesprek met Remkes niets los over de inhoud.

De VVD-coryfee heeft de taak om de vastgelopen formatiegesprekken vlot te trekken. Voorganger Hamer heeft hem geadviseerd om de haalbaarheid van minderheidscoalitie bestaande uit twee of drie partijen te inventariseren. Eerder brak Remkes al een lans voor een kabinet dat geen meerderheid in de Tweede Kamer heeft; zo’n constructie heeft vaak ten onrechte de reputatie van instabiel, aldus de informateur.

Remkes heeft zichzelf daar een maand de tijd voor gegeven. Woensdag liet hij op zijn eerste dag als informateur direct weten klaar te zijn met de cultuur waarbij partijen elkaar uitsluiten. VVD en CDA willen niet in gesprek met GroenLinks én de PvdA, tegelijkertijd weigert D66 om met de ChristenUnie te onderhandelen. „Als die houding blijft, ben ik er snel klaar mee”, was Remkes direct duidelijk.

