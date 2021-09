Regeringspartij van Marokko lijdt grote nederlaag

De Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), de grootste partij van Marokko, heeft slechts twaalf zetels weten te halen bij de verkiezingen voor het nieuwe parlement. De partij had eerst 125 zetels en zat de afgelopen twee regeringen in de coalitie. De zetels van de rechts-islamitische partij gingen vooral naar twee liberale partijen. De Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI) en de Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM) behaalden respectievelijk 97 en 82 zetels, meldt Al Jazeera donderdag, nadat de voorlopige resultaten vroeg in de ochtend bekend waren gemaakt.

De opkomst was deze keer hoger dan bij de vorige verkiezingen; in 2016 ging 43 procent van de gerechtigden naar de stembus, afgelopen woensdag was dat 50,3 procent. Voor het eerst werden lokale, regionale en landelijke verkiezingen op dezelfde dag gehouden. De PJD hield al rekening met een verlies van zetels, aangezien er net een nieuw systeem is doorgevoerd waarmee het lastiger werd voor grote partijen om net zoveel zetels als voorheen te behalen. Onder deze regels zou de PJD de vorige keer ongeveer 80 zetels hebben bemachtigd. In het parlement zijn er 395 zetels te verdelen.

De leider van RNI, de partij die in de voorlopige uitslag de grootste lijkt, is de miljardair en minister van Landbouw Aziz Akhannouch. Hij heeft nauwe banden met het koningshuis van Marokko, dat in de parlementaire monarchie nog steeds veel invloed heeft. Koning Mohammed VI draagt nieuwe plannen aan, zoals een nieuw economisch beleid dat de volgende regering zal moeten implementeren. De ministers voeren deze plannen vooral uit. Hij wijst ook de nieuwe minister-president aan uit de grootste partij, om daarna een kabinet te vormen.

Lees ook: Marokkanen mogen naar de stembus, maar de koning bepaalt