Tijdens mijn chemotherapie doe ik mee aan een wetenschappelijk onderzoek. Werkt het Moderna-vaccin ook bij chemo-patiënten? Maanden na de tweede vaccinatie krijg ik een brief. Helaas, ik heb aanzienlijk minder antilichamen in mijn bloed dan de meeste mensen. Het is onduidelijk of ik voldoende beschermd ben. Een derde prik wordt overwogen maar daar is nog geen toestemming voor. Dus ik bel de huisarts, de GGD en de medische hulplijn van de GGD. Daar luistert een vriendelijk meisje naar mijn verhaal inclusief conclusie. Dan zegt ze: „Mevrouw, u krijgt geen derde prik. U heeft twee prikjes van Moderna gehad en dat zijn gewoon hele goede prikjes.”

