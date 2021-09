Poolse Senaat stemt tegen omstreden mediawet

De Poolse Senaat heeft donderdag een omstreden mediawet geblokkeerd. Het wetsvoorstel van de conservatief-nationalistische regeringspartij PiS moet werkzaamheden van niet-Poolse media in het land aan banden leggen. Volgens Poolse media stemden 53 van de 93 senatoren tegen de wet, die in augustus werd aangenomen door het Poolse Lagerhuis.

De wet is nog niet van de baan. Het Lagerhuis, de Sejm, gaat nu opnieuw stemmen over de wet. Vervolgens moet PiS-premier Andrzej Duda de wet persoonlijk nog goedkeuren. De vraag is of hij dit gaat doen, gezien de internationale druk om de wet niet in te voeren. De Poolse zender Polsatnews meldde maandag dat Duda „klaar zou zijn om zijn veto uit te spreken over het voorstel”.

De wet lijkt vooral gericht te zijn op het beteugelen van nieuwszender TVN24, die geregeld kritisch is op regeringspartij PiS en eigendom is van het Amerikaanse Discovery. Door het bemachtigen van een Nederlandse uitzendlicentie sorteerde het kanaal in augustus al voor op een definitieve invoering van de Poolse mediawet. Kasia Kieli, topvrouw bij Discovery, stelde toen dat ondanks deze oplossing „de toekomst van TVN en de persvrijheid in Polen nog steeds op het spel staan”.