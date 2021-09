Politie in Hongkong valt museum binnen dat prodemocratische protest uit 1989 herdenkt

Politieagenten in Hongkong zijn donderdag een museum binnengevallen dat de slachtoffers van het prodemocratische protest in 1989 herdenkt op het Chinese Plein van de Hemelse Vrede. Daarbij heeft de politie verschillende spullen in beslag genomen, melden internationale persbureaus. Woensdag zijn er al vier leden gearresteerd van de groep die de prodemocratische beweging in Hongkong steunt en ook het museum runt.

Het museum kreeg een maand geleden de opdracht om alle interne documenten te overhandigen, inclusief lidmaatschappen van de betrokken organisatie, financiën en activiteiten, omdat de organisatie zou werken voor een buitenlandse mogendheid. Dat papierwerk moest de organisatie opsturen voor 7 september. Met een brief aan de politie lieten de leden weten dat zij dit niet zouden overhandigen omdat het informatieverzoek „onwettig” was. De directieleden werden hierna op woensdag gearresteerd. Bij de inval donderdag werden vervolgens objecten uit het museum gehaald, onder meer banners en borden van de prodemocratische studentenvereniging die destijds deelnam aan de protesten in 1989.

Recente protesten

De arrestaties en de inval vonden plaats onder de veiligheidswet die in juni 2020 in Hongkong werd ingevoerd. Hiermee is de greep van de regering in Beijing op Hongkong verstevigd. Er wordt harder opgetreden tegen demonstranten en critici op de Chinese regering. Onder diezelfde wet stonden op donderdag twaalf prodemocratische actievoerders terecht, een paar uur voor de inval van de politie in het museum. Zij hadden een herdenking van het protest op 4 juni 1989 bijgewoond een jaar eerder, terwijl deze niet was toegestaan.

Het 4 juni-protest wordt ook wel het Tiananmenprotest genoemd. Dit studentenprotest begon in april 1989 en werd uiteindelijk met harde hand neergeslagen in de avond van 4 juni 1989. Bij de demonstratie kwamen honderden mensen om - volgens schattingen van getuigen zijn er duizenden mensen omgekomen op deze dag. Op het Chinese vasteland zijn herdenkingen van 4 juni niet toegestaan, maar in het semiautonome Hongkong mag dat wel. De autoriteiten lieten in 2020 en 2021 echter weten dat de demonstraties niet waren toegestaan vanwege het coronavirus. Critici vermoeden dat dit door de grotere invloed van Beijing komt.