Noord-Korea viert nationale feestdag met nachtelijk leger van gasmaskers

De Noord-Koreaanse machtshebbers hebben met een uitgebreide nachtelijke militaire parade de 73ste verjaardag van de natie gevierd in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA donderdagochtend. Een lange stoet van militairen, wapentuig en een leger van mannen met oranje gaspakken kwamen onder meer voorbij tijdens de met vuurwerk omlijste ceremonie, die werd bezocht door de vanaf een bordes druk zwaaiende en zichtbaar afgeslankte Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

In tegenstelling tot eerdere parades werden op de nationale feestdag geen nucleaire of nieuwe wapens getoond. Zo stond de parade in oktober 2020 nog in het teken van het uitstralen van militaire macht gezien het pronken met een nieuwe, mogelijk intercontinentale en ballistische, raket. Bij de parade ter ere van het 73-jarig bestaan van het land werden overigens wel enkele conventionele wapens getoond, zoals raketwerpers en antitankraketten.

De vermeende afwezigheid van kernwapens duidt er volgens de Zuid-Koreaanse hoogleraar Yang Moo-jin van de universiteit van Seoul op dat Kim zich momenteel richt op binnenlandse kwesties zoals het coronavirus en de economie. „De parade lijkt strikt ontworpen te zijn als een binnenlands festival gericht op het bevorderen van de nationale eenheid en solidariteit van het regime”, zei Yang tegen persbureau Reuters. Volgens hem zou dat ruimte bieden voor toekomstige gesprekken met de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Die landen eisen dat Noord-Korea zijn kernwapens en ballistische raketwapens inlevert, maar onderhandelingen hierover zitten sinds 2019 op slot.

De Democratische Volksrepubliek Korea werd op 9 september 1948 als zelfstandige staat uitgeroepen in Pyongyang. Twee jaar later begon de Koreaanse Oorlog toen het communistische Noord-Koreaanse leger Zuid-Korea binnenviel onder leiding van de grootvader van Kim Jong-un, de in 1994 overleden militair en politicus Kim Il-sung. Hij werd na zijn dood door het Noord-Koreaanse bewind opgeroepen tot ‘Eeuwige President’. Zijn zoon Kim Jong-Il was van 1994 tot zijn overlijden in 2011 de leider van Noord-Korea, dat toen reeds was uitgegroeid tot een totalitaire dictatuur.