Met slaapzakken wandelen studenten de universiteit in

Verbaasd staat een groep studenten donderdagmiddag voor de gesloten deuren van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Alle colleges die dag zijn afgelast, krijgen ze te horen. Het universiteitsgebouw is namelijk bezet door tientallen studenten, uit onvrede over de huisvesting van internationale studenten in Groningen. „Ah fuck, man”, zegt een afgetrainde student tegen de bewaker. „Ben ik helemaal voor saus [‘voor niks’] gekomen.”

Na een demonstratie in de stad, door zeven Groningse studentenorganisaties onder de vlag van S.O.S. (Shelter Our Students), liepen de studenten met slaapzakken en matjes de universiteit binnen. Terwijl een delegatie onderhandelde met het universiteitsbestuur en de gemeente, genoot de rest van spontane gastcolleges van docenten in de aula. „Als we vandaag geen concrete toezeggingen krijgen, blijven we hier slapen”, zegt Marinus Jongman (23), woordvoerder van S.O.S. „Drie jaar geleden hebben we dit gebouw al bezet, omdat internationale studenten in tenten werden opgevangen. Toen werd ons beloofd dat studenten nooit meer dakloos zouden zijn, maar we zitten nu in exact dezelfde situatie.” Bij S.O.S. hebben zich ruim zeshonderd internationale studenten gemeld die geen woning hebben gevonden in de stad.

Lees ook: Buitenlandse studenten kunnen amper op kamers, ‘dat zou je bij Harvard of Yale niet zien’

S.O.S. startte een couchsurfing-initiatief voor zo’n tweehonderd slaapplekken. De gemeente regelde daarbovenop driehonderd plekken in hotels en slaapzalen. Daar betalen de studenten tussen de 9 en 25 euro per nacht voor, de demonstranten willen dat dat gratis wordt.

Tweedejaarsstudent Sasha Beer (22) uit Duitsland woonde tot eind juli in een studentenhotel voor eerstejaars. Daar mocht ze maar een jaar blijven. „Vanaf mei heb ik op zeker 150 advertenties gereageerd en slechts twee bezichtigingen gehad”, vertelt ze. Tevergeefs. „Gelukkig heb ik vrienden gemaakt waar ik kan slapen. Maar ik wil hen niet lang tot last zijn.”

Het kan erger, vertelt de Duitse Lea (22), die niet met achternaam in de krant wil. Ook zij begon in mei met zoeken. Ze reageerde op Kamernet-advertenties, postte in Facebookgroepen en kreeg een reactie van een Groningse die een huisgenoot zocht. „Ik hoefde alleen vooraf een maand huur en de borg te betalen.” Ze betaalde 1.500 euro en hoorde nooit meer iets van de Groningse.

Volgens RUG-bestuurder Hans Biemans is de universiteit overvallen door een onverwacht hoge instroom van internationale studenten. Volgens hem zijn de studenten ook zelf verantwoordelijk. „Als ik op vakantie ga naar een land waarvan ik weet dat ik er moeilijk een hotel kan vinden, overweeg ik wellicht een andere vakantieplek”, zegt hij over de studenten die zonder woonplek alsnog naar Groningen afreizen. Maar volgens de studenten is de communicatie van de universiteit over de huisvestingsproblemen gebrekkig. Lea: „Het is niet eerlijk alleen de mooie verhalen over Groningen te promoten en de huisvestingsrealiteit te verbergen.”

Even voor 22.00 uur was de bezetting voorbij. S.O.S-woordvoerder Jongman zegt dat de RUG en de gemeente hebben toegezegd eerlijker te communiceren over het huisvestingsprobleem in de stad. Ook zouden ze hebben beloofd op korte termijn meer noodopvang te realiseren. Waar, in welke vorm en voor welke prijs is nog niet duidelijk, maar de studenten kijken tevreden terug op hun actie.

Sasha Beer wil vooral snel een woonplek. „Als ik na het eerste semester nog geen woning heb, keer ik terug naar Duitsland en ga ik werken”, zegt ze. „Ik kan niet én goed studeren én elke dag op zoek zijn.”

Buitenlandse studenten kunnen amper op kamers, ‘dat zou je bij Harvard of Yale niet zien’

Update (9 september 2021):Dit artikel is geactualiseerd na de bezetting.