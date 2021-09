GroenLinks en de PvdA willen alleen zaken doen met een kabinet als dat kan leunen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Partijleiders Jesse Klaver en Lilianne Ploumen staan er ook nog steeds voor open om daarover te onderhandelen met de andere partijen, maar een eventueel minderheidskabinet kan niet op hun steun rekenen. Dat heeft Ploumen donderdagochtend gezegd. „Een stabiel meerderheidskabinet moet de grote problemen in dit land oplossen”, vindt zij.

Lees ook ons verslag over het formatiedebat: Rutte probeert ijzige sfeer weg te lachen

De twee linkse partijen zijn evenmin van plan een minderheidscoalitie te gedogen. „We gaan hun voorstellen pas beoordelen in de Tweede Kamer”, zei Klaver donderdag na het gesprek met informateur Johan Remkes. „Als voorstellen goed zijn zullen we ze steunen en als ze slecht zijn niet”, zei de GroenLinks-voorman tegen de aanwezige verslaggevers. Volgens Klaver gaat zijn fractie geen kleur bekennen voor een voorstel het parlement bereikt. Vooraf afstemmen met een coalitie is geen optie, beklemtoonde hij.

Ploumen en Klaver herhaalden dat ze „vanmiddag nog” willen onderhandelen over een meerderheidskabinet. VVD en CDA hebben vorige week laten weten niet te willen onderhandelen met GroenLinks én de PvdA, die samen optrekken in de formatie. Klaver toonde zich nog steeds beduusd om die afwijzing en stelde nog steeds bereid te zijn om „samen te werken met mensen die zo ongelofelijk ver van ons afstaan”, doelend op de CDA’ers en VVD’ers.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Links blok gaat minderheidscoalitie niet steunen en ook niet gedogen