Kabinet gaat Holocaust-ontkenning wettelijk verbieden

Het kabinet gaat het ontkennen van de Holocaust expliciet verbieden. In de wet wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van genocide, oorlogsmisdaden en Holocaust strafbaar is. Dat heeft demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

In juni dit jaar had de Europese Commissie daar om gevraagd. Brussel kondigde formeel in gebreke te willen stellen. Nederland is verplicht genocide strafbaar te stellen volgens het Europese Kaderbesluit uit 2008. Behalve Nederland werden ook Griekenland en Litouwen in gebreke gesteld. Eerder gebeurde dat al met België, Bulgarije, Estland, Polen, Roemenië, Finland en Zweden.

Holocaust-ontkenning is in Nederland formeel nog niet wettelijk verboden, maar uit diverse rechtszaken blijkt dat in de praktijk wel zo is. Nederland gaat de strafbaarstelling nadrukkelijk in de wet vastleggen, aldus Grapperhaus in de brief, „hoewel rechtspraak van de Hoge Raad bevestigt dat beledigende vormen van bijvoorbeeld Holocaustontkenning nu al strafbaar zijn”.

Simpelere handhaving

Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, een door het Rijk ingestelde functie, riep eerder op tot een wettelijk verbod. „Ik ben blij dat er nu een expliciet verbod komt, want dat versimpelt de handhaving”, reageert hij. „Ontkenning kwetst de nabestaanden en is een voorbode voor nieuwe incidenten. We moeten hier gelijk de grens stellen.”

Lees hier een eerder interview met Eddo Verdoner: ‘Het gedogen moet stoppen: tot hier en niet verder!’