Hoe blijft u na de zomer ontspannen?

De zomervakantie is misschien wel de meest geslikte wonderpil van allemaal. Weg van alles. Nieuwe indrukken opdoen. Je horizon verbreden. Opladen. Bijna niets lijkt de collectieve ontsnapping te keren, zelfs afgelopen zomer niet: gele en oranje codes, teststress, quarantaines, volgeboekte campings, overstromingen, hittegolven en bosbranden. We gaan. Wat er ook maar voor nodig is. Alles om ons weer als herboren te voelen.

En het werkt. Mensen voelen zich gemiddeld gelukkiger tijdens vakanties, blijkt uit onderzoek van onder anderen Jessica de Bloom, arbeids- en organisatiepsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wat ze precies doen tijdens hun reis maakt niet zoveel uit, wel dat ze er plezier in hebben en zich ontspannen voelen.

Weer thuis blijft dat effect nog even hangen. Althans, bij veel mensen. Je ziet ze met een vive la France-flair door de supermarkt flaneren, met een boodschappentas van de Intermarché, een kar vol kaasjes, olijven en stokbrood. Collega’s die in strandjurk naar kantoor komen en maar blijven stralen, hoe saai een vergadering ook is. Vrienden die uitzinnig vertellen dat ze zó óntzétténd zijn bijgekomen.

Eventjes dan. Want binnen een week, hooguit twee, ontdekte De Bloom, is het welbevinden van vakantiegangers weer terug op hetzelfde niveau als voor hun reis, toen ze juist zo vreselijk aan vakantie toe waren. In de titel van een van haar publicaties omschrijft ze het als een Italiaans ijsje op een zonnige dag: lots of fun, quickly gone.

Voor je het weet lopen de dagen weer vol met sociale verplichtingen – sport, mantelzorg, kinderfeestjes. De pepernoten liggen alweer in de winkel. En jeetje, wat is het alweer vroeg donker. December lijkt haast dichterbij dan juli achter ons ligt.

Wat kun je doen op het moment dat het vakantie-effect is uitgewerkt? Hoe blijf je uitgerust, ontspannen en zonnig? Ook als de eerste sjaals en handschoenen straks weer in het straatbeeld verschijnen?

Volle trein

De Bloom, die in haar boek De kunst van het vakantievieren ook tips geeft voor de maanden na terugkomst, adviseert om voldoende rust in te bouwen in het dagelijks leven. Neem regelmatig pauze, plan de dagen en de weekenden niet propvol. En pak vooral de vakantiefoto’s er nog eens bij.

NRC-columnist Ben Tiggelaar zet in op goede gewoontes tegen de vakantiekater. Plan na een vakantie voldoende tijd in om bij te praten met collega’s, stel nieuwe doelen en houd goed overzicht op je agenda, om een paar wetenschappelijk onderbouwde strategieën te noemen.

Of haal de wonderpil weer uit de kast: plan meteen na thuiskomst de volgende vakantie.

Maar het tegenovergestelde kan misschien ook werken: je vol overgave storten op alles waarvan je weet dat het toch wel gaat gebeuren. Na je eerste lange werkdag naar de Hema om kaarsen te kopen, thuis zuurkoolstamppot maken en het rijschema voor hockey in Excel zetten. Want hé, het echte leven is geen hangmat in Andalusië. Het echte leven is een volle trein die gestrand is vlak voor Utrecht Centraal.

De meeste mensen hebben vijf weken vakantie per jaar. De rest van het jaar duurt 47 weken. Je kunt krampachtig vasthouden aan die vijf zorgeloze weken waarin het leven een tien kreeg. Maar je kunt ook bedenken: hoe kan ik er vrede mee hebben dat het leven meestal een zeven is, zoals psychiater Paul de Beurs en zijn zoon, onderzoeker Derek de Beurs, adviseren in hun ‘psychologische gereedschapskist voor mannen’: Is het leven een 7?

Een beetje zoals moderne watermanagers het doen: niet de dijken ophogen en je daarachter verschansen, maar manieren zoeken om het water de ruimte te geven. Het gewone leven zijn gang laten gaan en proberen rustig mee te bewegen en het onontkoombare in goede banen te leiden.

Oproep

Het vakantiegevoel vasthouden, nieuwe rustmomenten zoeken, of geen van beide. Wat werkt is voor iedereen anders. NRC wil daarom graag weten: wat doet u na de vakantie? Hoe blijft u na de zomer ontspannen? Of hebt u een andere tactiek, strategie of filosofie?

Schrijf in 150 woorden hoe u de periode na de zomervakantie te lijf gaat en mail dat voor 18 september naar leven@nrc.nl onder vermelding van ‘vakantiegevoel’. De beste tips en meest originele inzichten drukken we af, in elk geval vóór de herfstvakantie.