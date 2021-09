Files en frustratie op de Haringvlietbrug: ‘Laat de reparaties eerder beginnen, er gaan hier elke dag bizar veel auto’s overheen’

Stapvoets klimmen vrachtwagens, bussen en personenauto’s dinsdag de brug op. Sinds een paar weken staat de Haringvlietbrug, op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant, dagelijks vast. „Uitzichtloos”, omschrijft Marleone Goudswaard uit het nabijgelegen Ooltgensplaat de situatie. „De vertraging is ongeveer een half uur. Maar wat het vooral zo erg maakt, is dat dit nog twee jaar gaat duren.”

Ze heeft vanochtend haar dochter Eowyn (16) naar school gebracht in Oud-Beijerland, op weg naar haar werk bij een educatieve dienst in Rotterdam. Nu is het middag en pikt ze haar dochter weer op bij een bushalte langs de snelweg. Eowyn: „Hopelijk kiezen veel vrachtwagens door de files straks een andere route. Dan wordt het misschien minder druk.”

Sinds enkele weken mogen automobilisten op snelweg A29 ter hoogte van de Haringvlietbrug niet harder dan vijftig kilometer per uur. De rijstroken zijn versmald en er is permanent cameratoezicht. De maatregelen zijn ingesteld nadat bij inspecties was gebleken dat de brug niet veilig is; klemmen van de rijplaten trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. „Zonder deze maatregelen kan een klem of plaat loskomen”, stelt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het sterk toegenomen verkeer. Er rijden meer en zwaardere voertuigen dan was voorzien toen de brug begin jaren zestig in gebruik werd genomen. Bovendien heeft de route over de brug bij truckers aan populariteit gewonnen, nadat verderop een nieuw stuk snelweg tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen werd opgeleverd.

Onbegrip

Het is 15.22 uur dinsdagmiddag als op de snelweg ter hoogte van een tankstation en een bushalte bij Numansdorp de eerste automobilisten het rempedaal indrukken voor een file die tot ongeveer zes uur ’s avonds zal aanhouden. Zuchtend staan met name scholieren te wachten op hun bus. De meesten begrijpen dat een brug die niet veilig is, moet worden gerepareerd. Wat ze niet begrijpen, is dat het kwetsbare, beweegbare deel van de brug pas over twee jaar wordt vervangen – en dat ze tot die tijd in de file staan. „Ik snap die denkwijze niet”, zegt Joris Rensink (20) uit Willemstad, student logistiek management aan de Hogeschool Rotterdam. „Laat ze toch eerder beginnen met de reparatie. Er gaan hier elke dag bizar veel auto’s overheen.” Reactie van Rijkswaterstaat: „Er is helaas weinig ruimte voor versnelling van de uitvoering van de renovatie van de Haringvlietbrug. De aanbesteding is recent gestart.”

De vertraging op de brug is minder dan aanvankelijk werd gevreesd. Vijf weken geleden nog voorspelden forensen dat ze dagelijks wel vier uur méér reistijd zouden hebben; twee uur heen en twee uur terug. Op dit moment is de vertraging per rijrichting zowat een half uur. „Toch hoor je mij niet zeggen dat het meevalt”, zegt wethouder Harry van Waveren van de gemeente Hoeksche Waard, die staande op een viaduct de drukte in ogenschouw neemt. Wekenlang heeft hij getracht een semi-permanent verkeersinfarct in zijn omgeving af te wenden, door Rijkswaterstaat en oud-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu, VVD) te vragen af te zien van het voornemenhet aantal rijstroken te halveren, in afwachting van de vervanging van het beweegbare deel van de brug.

Lees ook: Van scholier tot specialist, iedereen strandt straks op de Haringvlietbrug

Anderhalve rijstrook

Deels is de missie geslaagd. Na een storm van protest besloot de minister niet één maar twee rijstroken per richting op de snelweg A29 open te stellen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er niet sneller dan vijftig kilometer per uur mag worden gereden. „Maar eigenlijk is het anderhalve rijstrook”, stelt Van Waveren. „En daardoor zullen er toch steeds files blijven staan.”

Rijkswaterstaat heeft, om een lagere rijsnelheid af te dwingen, de rijstroken zo smal gemaakt dat slechts weinigen het aandurven naast elkaar te rijden. De linkerrijstrook is zelfs minder dan twee meter breed. Bovendien staan langs de weg verwarrende verkeersborden die bedoeld zijn om duidelijk te maken dat vrachtwagens niet ingehaald mogen worden, maar waarop toch echt te lezen staat: ‘Niet naast elkaar rijden’.

Bestuurders uit de regio hebben Rijkswaterstaat dringend gevraagd de rijstroken weer te verbreden. „Daar zijn we over aan het nadenken”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Een andere wens van wethouder Van Waveren: doe iets aan de wekelijkse openingstijden van de brug voor de scheepvaart. „De brug stond vrijdag rond de middag vrij lang open. Daardoor heeft hier de hele middag file gestaan, tot in de Heinenoordtunnel ongeveer tien kilometer, met op het hoogtepunt 57 minuten vertraging.”

Getoeter

Dan de veiligheid op de weg. Wie het angstige manoeuvreren en het getoeter op de ultrasmalle rijstroken op de brug eenmaal heeft ervaren, kan eigenlijk niet anders dan wachten op de eerste ongevallen. „Dat is niet het beeld”, stelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Er hebben zich nog geen calamiteiten voorgedaan. Maar, vraagt wethouder Van Waveren zich af, als het straks slecht weer wordt, met regen en slecht zicht en gladheid? „Dan moeten de rijstroken breder zijn.”

Op de parallelrijbaan van de brug voor lokaal verkeer, die de komende twee jaar overdag eveneens met slagbomen aan weerszijden is afgesloten tegen sluipverkeer, hebben zich al wel ongevallen voorgedaan. Dat meldt althans Leo Bosboom, teamleider bij een door Rijkswaterstaat ingehuurd bedrijf met verkeersregelaars, tijdens zijn surveillance. „Laatst is er een wielrenner onderuit gegaan. Die had de slagboom niet gezien. Die slagbomen moeten misschien worden verlicht. Ik heb het aangekaart.”

Vijftig projecten Nog meer maatregelen Tot aan 2025 heeft Rijkswaterstaat ongeveer vijftig objecten en projecten op het programma staan voor vervanging en renovatie, waaronder, behalve de Haringvlietbrug, ook de IJsselbruggen bij Arnhem en, een jaar later, de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Bij enkele van deze objecten zijn voorafgaand aan deze renovaties ook maatregelen nodig zoals bij de Haringvlietbrug. Zo geldt er een gewichtsbeperking op de Thompsonbrug bij Grave, een inhaalverbod voor vrachtwagens en een gewichtsbeperking op de viaducten van de rijksweg 44 in Zuid-Holland, een beperking van het aantal vrachtwagens op de Lochemsebrug in Gelderland, en een gewichtsbeperking op de Vloedstegenbrug in het Overijsselse Haaksbergen.