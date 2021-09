Groningse studenten protesteren in universiteitspand om kamertekort

Een groep van zo’n 250 studenten is donderdag het hoofdgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen binnengedrongen om te protesteren tegen de huisvestingsproblemen in de stad. Dat meldt het Dagblad van het Noorden donderdag. Volgens de betogers doet de universiteit niet genoeg om alle nieuwe internationale studenten onderdak te bieden. Ook zou de voorlichting hierover schorten. Sommige studenten hebben slaapmatjes en slaapzakken bij zich en zeggen bereid te zijn desnoods de nacht door te brengen in het Academiegebouw.

Lees ook deze reportage: Buitenlandse studenten kunnen amper op kamers

De demonstranten eisen per direct noodopvang voor studenten in Groningen die momenteel „dakloos” zijn, schrijft Shelter Our Students (SOS), een initiatief van acht studentenverenigingen, in een verklaring op Instagram. Ook willen zij dat de communicatie over huisvesting richting buitenlandse studenten wordt verbeterd, onder meer als het gaat om oplichters die misbruik maken van woningzoekers. Volgens SOS is de bouw van tweeduizend studentenkamers op de Zernike Campus, gelegen in het noorden van de stad, noodzakelijk om het kamertekort op te lossen.

Groningen kampt net als verschillende andere universiteitssteden met een tekort aan woonruimte voor het gestaag groeiende aantal nieuwe studenten. De woningnood is doorgaans het hevigst aan het begin van dit collegejaar door onder meer een toestroom aan buitenlandse studenten. Nederlandse studenten zonder kamer kunnen vaak nog terecht bij ouders of familie, maar buitenlandse studenten ontberen die mogelijkheid. Studentenvakbond LSVb schat het aantal buitenlandse studenten zonder kamer in Nederland op „honderden, al dan niet duizenden”.