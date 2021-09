EasyJet slaat ‘ongevraagd’ overnamebod af, geeft extra aandelen uit

EasyJet heeft onlangs een ongevraagd overnamebod na „zorgvuldige beoordeling” afgewezen. In plaats daarvan geeft de Britse budgetmaatschappij nieuwe aandelen uit. Dat meldt het beursgenoteerde bedrijf donderdagochtend in een handelsupdate. Het bod zou gedaan zijn door de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air dat zou willen uitbreiden naar West-Europa, schrijven persbureau Bloomberg en Financial Times donderdag op basis van ingewijden. De raad van bestuur van easyJet zou het bod unaniem van de hand hebben gewezen.

EasyJet maakte voor de opening van de beurs bekend dat het 1,2 miljard pond wil ophalen met behulp van een zogeheten claimemissie, een aandelenuitgifte waarbij bestaande aandeelhouders voorrang krijgen. Met het opgehaalde geld wil de Britse prijsvechter herstellen van de coronapandemie en „groeikansen benutten”. Daarnaast heeft de vliegmaatschappij voor het versterken van de balans een banklening afgesloten van 400 miljoen pond. De berichtgeving van donderdag heeft de aandelenkoers van het bedrijf doen kelderen. Nadat het nieuws naar buiten kwam, daalden de aandelen van easyJet met 14 procent. Donderdagmiddag om 15.00 uur stond de koers zo’n 10 procent lager dan bij de opening van de handel om 9.00 uur (Nederlandse tijd).

Lees ook: Voor het eerst sinds de start maakt easyJet verlies

De Britse onderneming, met een dochterbedrijf in Nederland met driehonderd werknemers, heeft zwaar geleden tijdens de coronacrisis. In juli meldde easyJet een kwartaalverlies van meer dan 300 miljoen pond (omgerekend zo’n 350 miljoen euro). De Britse luchtvaartmaatschappij had net als concurrenten last van langdurige reisbeperkingen en het sterk afgenomen toerisme. In 2020 vlogen 48 miljoen passagiers met easyJet - het jaar ervoor waren dat er grofweg twee keer zoveel.

Van april tot juni van dit jaar vervoerde easyJet gemiddeld drieduizend reizigers per dag; de vliegtuigen waren in die tijd voor zo’n twee derde gevuld. Het bedrijf hoopte dat deze zomer de passagiersaantallen weer zouden toenemen. Inmiddels blijkt dat de vluchten binnen Europa mondjesmaat weer op gang komen. EasyJet sprak de verwachting uit 60 procent van de vliegcapaciteit van voor de pandemie te kunnen benutten. Om dat te realiseren, zet het bedrijf met name in op populaire vakantiebestemmingen binnen het continent.

Met medewerking van Jan Benjamin.