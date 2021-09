Digitale training voor ouderen: ‘Desnoods leg je het vijf keer uit’

Nee, een wachtwoord met alleen een naam en geboortejaar is niet erg veilig, weet hij. „Toch verander ik het niet.” Het is zijn eerbetoon aan een onlangs overleden dierbare, vertelt de cursist, vechtend tegen zijn tranen.

Het inloopuur van SeniorWeb, de organisatie die ouderen helpt met digitale problemen, kent weinig geheimen. Digi-D codes, inlognamen en belastingaangiftes gaan over tafel. En verhalen, veel verhalen.

Het is voor het eerst sinds de coronacrisis dat de cursisten in Hillegom, een van de 400 leslocaties, weer op woensdagochtend samenkomen om over computerzaken te spreken. Laptops en telefoons in de aanslag, met daarnaast Het Boekje: dit is de generatie die wachtwoorden nog in leesbaar handschrift noteert.

Er hangen slingers in het ontmoetingscentrum, want SeniorWeb viert het 25-jarig jubileum. Deze landelijke organisatie werd in het leven geroepen om ‘knoppenangst’ te bestrijden en ouderen te leren verantwoord met computers en internet om te gaan. Er zijn 150.000 leden, geholpen door 3.000 vrijwilligers.

Wie heeft er hulp nodig?

In een maatschappij die veel digitale kennis veronderstelt, is het een probleem als je niet online bent. „De meeste ouderen leerden in hun werkzame leven omgaan met computers en internet. Na het pensioen verdwijnt al snel de noodzaak om nieuwe dingen te leren”, zegt Daniël de Levita, directeur van SeniorWeb. „Bij ons geven ouderen les aan ouderen. We nemen er de tijd voor, stap-voor-stap, en er is geen irritatie als je iets vijf keer moet uitleggen.”

Nederland telt 3,4 miljoen 65-plussers. Van hen zijn er 700.000 nog niet online actief – of omdat ze niet willen, of omdat ze het niet kunnen. Het gros van die groep is ouder dan 75.

Ouderen zijn echter niet de enige groep met een digitale achterstand; ook bij laagopgeleiden, niet-werkzamen en lagere inkomensgroepen komt dit voor. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn amper minder digitaal dan Nederlanders, concludeert SeniorWeb op basis van cijfers van CBS.

Tijdens de coronacrisis speelde het leven zich nog meer online af dan daarvoor. De Levita: „Corona heeft bij veel ouderen de ogen geopend. Senioren leerden bijvoorbeeld videobellen. Dat ging in het begin misschien wat stuntelig – eerst zie je een neus en dan een kin – maar daarna werkt het.”

Ook digitale hulpmiddelen die de overheid afgelopen jaar introduceerde, zoals de Coronamelder en het coronapaspoort, waren een duwtje in de rug om gebruik te maken van Digi-D (de app om in te loggen bij overheidsdiensten) en QR-codes (plaatjes die digitale informatie bevatten).

De Levita: „Bij de adoptie van technologie is soms een negatieve stimulans nodig om mensen te bereiken. Liefst pakken we het positief aan en laten zien wat er kan: dat het handig is om boodschappen online te bestellen, of dat je met een parkeerapp tijd en geld bespaart.”

Aan de kosten – 35 euro per jaar en 5 euro per uur voor hulp aan huis – ligt het niet, maar het ledenaantal van SeniorWeb groeit niet meer zo hard. „Dat voelt dubbel”, zegt De Levita. „Onze missie is mensen helpen het zelf te doen. Als we niet meer nodig zijn, is dat dus een goed teken. Maar onze ervaring is ook dat je mensen telkens moet begeleiden naar de volgende innovatie.”

Toch dreigt er een tweede digitale kloof, denkt de SeniorWeb-directeur: „Ouderen zijn dankbare slachtoffers. We moeten mensen helpen hoe verantwoord en veilig omgaan met hun data. Wat zijn veilige wachtwoorden, zijn diensten echt wel gratis, wanneer praat ik met een bot? Dan gaat het meer om mediawijsheid.”

Piepjes in de groepsapp

Er is ook nog veel vraag naar praktische hulp, zegt Jan van Schie, al twintig jaar vrijwilliger bij SeniorWeb Hillegom. Hij assisteert bij het instellen van Digi-D en legt de „fijne kneepjes” van de smartphone uit: hoe demp je de stortvloed van piepjes uit de groeps-app, hoe voorkom je dat het scherm van je telefoon al na een minuut weer zwart wordt?

Van Schie: „De mensen hier in de bollenstreek vinden het soms lastig om al die Engelstalige termen te begrijpen. En het is moeilijk om een langer verhaal te typen op een telefoonscherm. Ik help vaak om de webversie van WhatsApp te installeren op de laptop.”

Snel appen met je duimen - zoals veel jongere gebruikers doen - zit er bij de meeste senioren niet in, zegt Van Schie. „Het is allemaal dit werk”, en hij tikt met zijn wijsvinger op een denkbeeldig toetsenbord. „Wat langzamer, maar het gaat prima, toch?”