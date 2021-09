Deze monumenten herinneren aan de aanslagen van 9/11

Gedenkplekken Komende zaterdag zijn de aanslagen op 11 september 2001 precies twintig jaar geleden. Terroristen van Al-Qaida kaapten die dag vier vliegtuigen en vlogen in op het World Trade Center in New York City en het Pentagon in Washington D.C. Het laatste vliegtuig was vermoedelijk onderweg naar het Capitool of het Witte Huis, maar stortte door ingrijpen van passagiers neer in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Bij de aanslagen kwamen bijna drieduizend mensen om het leven. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers zijn de afgelopen twintig jaar op verschillende plekken binnen en buiten de VS monumenten gebouwd.