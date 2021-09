De series van week 36: Into the Night 2, The Good Fight 5 en Obama

Into The Night 2

In het eerste seizoen van deze Belgische thrillerserie werden passagiers aan boord van een vliegtuig gevolgd tijdens terwijl er een kosmische ramp plaatsvond. In de nieuwe reeks hebben ze een Sovjetbunker in Bulgarije weten te bereiken. Wanneer de voedselvoorraad wordt vernietigd is het tijd om te vertrekken. Ze proberen daarna een veilige plek in Noorwegen te bereiken. Netflix, 6 afleveringen.

The Good Fight 5

Zeer vermakelijke spin-off van The Good Wife is een mix van politiek en advocatuur. De serie verwerkt actuele onderwerpen in het verhaal. Het seizoen begint in de nasleep van de Black Lives Matter-demonstraties en de eerste coronagolf. Advocate Diane Lockhart (Christine Baranski) krijgt als witte vrouw de leiding over een zwart advocatenkantoor. Dat zorgt voor nogal wat ongemak. Mandy Patinkin (Saul Berenson in Homeland) is een nieuwe toevoeging aan de cast. Videoland, 10 afleveringen.

Obama: In Pursuit of a More Perfect Union

Een drieluik over voormalig president Barack Obama. Als eerste zwarte president van de Verenigde Staten droomde hij van een inclusiever land. Kwam daar ook maar iets van die droom terecht? Interviews met vrienden, collega’s en critici worden afgewisseld met toespraken van Obama zelf. Ziggo Movies & Series, 3 afleveringen.