De rentree van Cristiano Ronaldo bij Manchester United masseert diepe wonden op Old Trafford weg

Met een glas champagne in zijn hand brak een bruidegom met elke conventie tijdens de huwelijksreceptie. Wat een toost op de onvoorwaardelijke liefde voor zijn vrouw moest worden, veranderde in een ode aan een 36-jarige spits. „Op Cristiano”, sprak hij met een accent dat zijn Noord-Engelse wortels verraadde. „Viva Ronaldo, Viva Ronaldo, Running down the wing, Hear United sing, Viva Ronaldo”, valt te horen op een YouTube-video van het feest.

De gasten sprongen op, zwaaiden met hun servetten en zongen de regels uit volle borst mee. Zelfs zijn echtgenote en de bruidsmeisjes vierden de terugkeer van de Portugese vedette naar Manchester United alsof ze zojuist de hoofdprijs in loterij EuroMillions hadden gewonnen. Cristiano Ronaldo gold voor supporters van de club als the one that got away, aan wiens herinneringen ze met een week gevoel terugdachten.

Enkele dagen later viel de aantrekkingskracht van de verloren zoon zelfs vanuit de lucht waar te nemen. De lange rij voor de Megastore toonde de adoratie van de fans. Om het rode shirt met rugnummer 7 te bemachtigen gaven honderden mensen hun vrije dag op. Fanatics, dat orders voor de online clubwinkel regelt, maakte melding van een recorddag. Nooit eerder gingen zoveel replica’s in de eerste 24 uur na een transfer van de hand.

Beter dan Messi

Het sportkledingconcern overlegde imposant vergelijkingsmateriaal. Ronaldo verkocht beter dan Lionel Messi, die van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain verhuisde. In de VS oversteeg hij de gekte rond basketballegende LeBron James (LA Lakers) en die van NFL-ster Tom Brady, de quarterback die op 42-jarige leeftijd na een half leven bij New England Patriots als ‘free agent’ koos voor Tampa Bay Buccaneers.

Het succesverhaal van Brady, die meteen de Super Bowl naar Florida bracht, speelde mee in het achterhoofd van de familie Glazer, de eigenaars van Manchester United. De miljardairs bezitten de Buccaneers en zagen de impact van TB12 op hun franchise, afgebladderd na een periode van relatieve verwaarlozing. Hun Engelse voetbalclub kon na een lange zomer van ontevredenheid een vergelijkbare impuls gebruiken.

Met de geplande deelname aan de Super League daalde de populariteit van de Glazers naar een dieptepunt. Het gedoemde project lag al lang en breed in de prullenbak, toen de onvrede over de Amerikanen overkookte voor een duel met Liverpool. Woedende fans blokkeerden de uitgang van spelershotel The Lowry, demonstreerden op het plein voor Old Trafford en braken het stadion in. De wedstrijd werd afgelast.

Erfgoed van de Busby Babes

De ergernis over het voornemen om het erfgoed van de Busby Babes te verkwanselen leek niet meer glad te masseren. Weinigen konden het verkroppen dat de gevoelens van de aanhang achteloos opzij werden gezet. De invoering van de Super League zou een breuk met de Europese competities én de Premier League inhouden. Alleen een wonder kon de wonden doen helen.

Het vastleggen van Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en Raphaël Varane (Real Madrid) voor enorme bedragen hielp de gemoederen tot bedaren te brengen. Het besluit om fans een stem te geven bij verstrekkende plannen bluste het vuur enigszins. Maar niets woog op tegen de coup van de Glazers om Cristiano Ronaldo voor de neus van rivalen Manchester City weg te kapen. Althans, zo wil de club de wereld doen geloven.

De Red Devils informeren media het liefst off the record. Zo kreeg een verhaal waarvan de voetbalromantiek afspatte stevigere vleugels. Toen een deal met de landskampioen zo goed als beklonken was, greep trainer Ole Solskjaer in. De Noor, met wie Ronaldo in zijn eerste periode in Manchester samenspeelde, greep naar de telefoon. Kon United zijn machine niet in beweging zetten om de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal naar ‘huis’ te brengen?

Voormalig manager Sir Alex Ferguson, die Ronaldo als een vaderfiguur ziet, bewerkte hem, evenals ex-ploeggenoten Rio Ferdinand en Patrick Evra. Bij City klinken andere geluiden. Jorge Mendes, de machtige zaakwaarnemer van de Portugees, bood hem bij een handvol topclubs in Europa aan. Wie een transfersom van rond de 25 miljoen euro wilde betalen en een weeksalaris van 510.000 pond (bijna 600.000 euro) kon missen, mocht hem overnemen van Juventus.

Coach Pep Guardiola zocht na het mislopen van Harry Kane naar een spits, maar wilde net als de directie niet te diep in de buidel tasten. Meer dan Kevin De Bruyne, die wekelijks 385.000 pond (450.000 euro) opstrijkt, mocht Ronaldo niet verdienen, al was het maar om onrust in de kleedkamer te vermijden. Toen het gat tussen vraag en aanbod te groot bleef, trok City de stekker uit de onderhandelingen. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden.

Postuur van een titaan

Supporters van Manchester United kijken hun geschenk niet in de bek. Met de beroemdheid in hun midden krijgt de club weer het postuur van een titaan. Ze omarmden hem, toen Ferguson hem als een frêle, pokdalige tiener weggriste bij Sporting Lissabon in 2003. Met drie Premier League-titels, een FA Cup, een Champions League, een FIFA Club World Cup én een Ballon d’Or onder zijn arm verliet hij Old Trafford als een halfgod.

Met billboards op diverse plekken in de stad met de tekst ‘Welcome Back to Manchester’ vent de directie deze emotie goed uit. Haastig plakten werklui zijn beeltenis op een reusachtige poster aan een wand van het stadion. Op de eerste rij. Voor landgenoot Bruno Fernandes, tot dan toe het brandpunt van de collage van spelers. Dat Edinson Cavani nederig zijn rugnummer aan ‘CR7’ aanbood, benadrukt de speciale status van Ronaldo.

Fans van Manchester United met een kartonnen afbeelding van Ronaldo. Foto Carl Recine/Reuters

Deze ‘geste’ lijkt door hogerhand ingefluisterd. Ronaldo, een merk met een eigen beeldlogo, moet tientallen persoonlijke sponsors tevreden houden. Cynici, normaliter in grote getalen aanwezig, houden zich opvallend stil over dergelijke constructies. Met Cristiano Ronaldo krijgt de Premier League een kip met gouden eieren. Shaun Custis, chef sport van The Sun, liet daar op de radio geen twijfel over bestaan. „Heel het land heeft interesse in hem.”

Integraal op tv

In The Telegraph riep Jason Burt, normaliter een oase van nuchterheid, de tv-bazen op om het debuut van Ronaldo tegen Newcastle United integraal op televisie uit te zenden. Het Verenigd Koninkrijk hanteert op zaterdagen een zogenaamde ‘black-out’. Tussen 14.45 en 17.15 uur mag er geen live beeldverslag van duels worden vertoond om de ticketverkoop van clubs te beschermen en het amateurvoetbal niet onnodig te beschadigen.

„Slechts vijf landen op aarde mogen de ontmoeting niet uitzenden”, somde Burt op. „Noord-Korea, Cuba, Afghanistan, Turkmenistan en het VK. Dat kan niet kloppen.” De rentree van de Portugese ster op Old Trafford moet in zijn ogen worden benaderd als een zaak van nationaal belang. Een memorabel moment, zoals de troonbestijging van koningin Elizabeth en de vurige toespraken van Winston Churchill.

Te koop: Ronaldo-sjaaltjes bij Old Trafford. Foto Paul Ellis/AFP

Waarschuwingen uit Turijn bereiken Engeland niet, waar fans van tegenstanders eveneens reikhalzend uitkijken naar het debuut van Ronaldo. Insiders maakten melding van het enorme ego van de man, die momenteel verblijft in een huis met zeven slaapkamers, en die zes beveiligers bij zich heeft. De aanvaller voelde zich niet alleen groter dan Juventus, hij was het ook. Op sociale media had hij meer volgers. Zijn naamsbekendheid oversteeg die van de Oude Dame.

Loden bal

Volgens de kwaadsprekers, vaste volgers met enige allure, verbleekten medespelers in zijn schaduw, iets wat de statistieken bevestigen. Instructies van coaches legde hij naast zich neer. De Champions League, waarvoor Ronaldo voor 100 miljoen euro van Real Madrid was gekocht, bleef buiten bereik. Aan de ijzeren greep op de Serie A kwam een einde. Ronaldo zou, ondanks zijn doelpuntenregen, een loden bal aan de enkels van de club vormen.

In het rode deel van Manchester, waar Ronaldo op een voetstuk staat, wijzen de mensen liever op zijn duizelingwekkende accolades. Hij betreedt het veld als de speler die vorige week dankzij twee doelpunten met Portugal tegen Ierland (2-1) het interlandrecord van Ali Daei aanscherpte tot 111 treffers. Roy Keane is één van de weinige bekende gezichten die zo zijn bedenkingen heeft over het nieuw leven inblazen van een sprookje.

„Ik weet dat velen mij niet geloven, maar hij is een andere speler dan toen hij ons verliet”, zei de voormalige aanvoerder van Manchester United. Keane doelde op de transformatie van frivole dribbelaar tot klinische afmaker. „Maar het is geweldig voor de competitie, United kon een opkikker gebruiken. Ik kan niet wachten om hem weer in actie voor de club te zien.” Op de tribunes zal dit niet anders zijn. ‘Viva Ronaldo’ zal alles overheersen.