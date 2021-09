De raps op nieuw album Drake zijn afgezaagd, maar dat zal de fans niet deren.

Het valt niet mee om Drake te zijn. Je hebt veel fans en je zesde album breekt wéér het record van streaming-aantallen. Maar je hebt ook ruzie met ongeveer iedereen die iets betekent in de Amerikaanse rap- en r&b-scene, zoals Kendrick Lamar, Chris Brown, Kanye West, Ludacris en P.Diddy, die je in hun liedjes graag beledigen. Bovendien: de geboorte van zoon Adonis, die je privé wilde houden, werd verklapt door Pusha T in een van zijn nummers.

Lees ook: Op ‘Scorpion’ laat Drake slechts sporadisch zijn genie zien

Zo lijdt de 34-jarige Canadese zanger/rapper aan dat wat hij najaagt: roem. Zijn eer, een groot goed in hiphop, wordt te grabbel gegooid door anderen. Maar, te oordelen naar zijn nieuwe album, springt hij er zelf ook niet zorgvuldig mee om. Op Certified Lover Boy, met anderhalf uur een voor Drake-fans vanzelfsprekende lengte, zijn sommige teksten verrassend lomp. Dat geldt voor een titel als ‘Fucking Fans’ dat inderdaad gaat over seks met fans, en voor een nummer als ‘Girls Love Girls’, met daarin een regel die van een 16-jarige zou kunnen komen, als mislukt compliment: „Say that you a lesbian, girl, me too.”

De middenweg

De raps waar enig vuur uit spreekt, zijn afkomstig van Lil Wayne en Young Thug, het enige mooi gezongen nummer is van zangeres Yebba.

De raps zijn bleekjes, de samples lukraak – van The Beatles, Right Said Fred en Notorious B.I.G, – en de nummers weinig opzienbarend, afgezien van ‘You Only Live Twice’ en ‘No Friends In The Industry’.

Waarom is Drake dan toch zo populair? Omdat hij zowel inhoudelijk als in klank de middenweg bewandelt tussen rauw en romantisch. Als je niet goed luistert naar zijn woorden, lijkt Drake een Don Juan die uitblinkt in slaapkamerrap. Van de afgezaagde verwijzingen naar misogyne seks, lijntjes cocaïne en zijn ruzies met collega’s, trekken blijkbaar weinigen zich iets aan.

Hiphop Drake – Certified Lover Boy. ●●●●●