BAM bouwt af in Duitsland

BAM verkoopt zijn dochteronderneming BAM Deutschland. Daarmee trekt het bouwbedrijf zich bijna geheel terug uit Duitsland. Er is nog wel een Duitse dochteronderneming voor infrastructuur.

BAM Deutschland, dat onder meer ziekenhuizen en kantoren bouwt, wordt voor een onbekend bedrag overgenomen door het Duitse bouwbedrijf Zech Group, dat vestigingen heeft in Oostenrijk, Zwitserland, Brazilië, Argentinië en China.

BAM Deutschland heeft nog projecten lopen, zoals de bouw van een stadion in Karlsruhe. Voor die projecten heeft de verkoop geen gevolgen, aldus een woordvoerder. Wat de verkoop voor de 750 medewerkers in Duitsland betekent, is onduidelijk.

De verkoop is in lijn met de strategie die BAM-topman Ruud Joosten een jaar geleden, aankondigde. Het bouwbedrijf wil zich gaan richten op dochterondernemingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daarvan wordt verwacht dat ze vaker winst gaan maken. Voor BAM Deutschland was die verwachting er niet, zegt analist Martijn den Drijver van ABN Amro. Dit komt mede door het kleine marktaandeel dat de dochteronderneming hier had. BAM Deutschland stond al een tijd in de etalage.

Verliezen BAM International

Met de verkoop wordt de Koninklijke BAM opnieuw kleiner. In juli vorig jaar stopte het moederbedrijf al met de dochteronderneming BAM International – dat buiten Europa actief was.

BAM International veroorzaakte het leeuwendeel van de verliezen in 2020. Dat jaar werd afgesloten met 122 miljoen euro verlies, waarvan 110 miljoen bij BAM International. In maart werd de Zwitserse dochteronderneming BAM Swiss verkocht aan het Zwitserse bouwbedrijf Implenia.

De verkoopprijs van BAM Deutschland is vermoedelijk niet hoog, denkt analist Den Drijver. Het doel van de verkoop is om afstand te nemen van een verlieslijdende onderneming, zegt hij. Het management kan zo meer aandacht besteden aan dochterondernemingen die het goed doen.

De afgelopen jaren was de Duitse tak van BAM „zwaar verliesgevend”, zegt een woordvoerder.

Het gaat al langere tijd minder goed met het moederbedrijf. Na jaren van grote verliezen maakte topman Joosten vorig jaar reorganisatieplannen bekend. Rond de duizend Nederlandse medewerkers werden vorig jaar juni ontslagen. In totaal heeft het moederbedrijf, dat in 2020 een omzet draaide van 6,8 miljard euro, ongeveer 19.000 werknemers.

Een eerdere schikking in Keulen die leidde tot een kostenpost van 36 miljoen euro heeft geen rol gespeeld bij de verkoop van het bouwbedrijf. Die zaak speelde rond de aanleg van een metrolijn door het Duitse infrabedrijf van de BAM groep: Wayss & Freytag, waarbij twee doden vielen. (NRC)