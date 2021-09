Amerikaanse overheid daagt Texas voor de rechter vanwege abortuswet

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft donderdag een rechtszaak aangespannen tegen Texas, om de omstreden abortuswet die in de staat is ingevoerd van tafel krijgen. De wet is „duidelijk in strijd met de grondwet”, zei minister van Justitie Merrick Garland volgens internationale persbureaus bij een persconferentie. Abortus is in Texas sinds 1 september nog slechts toegestaan tot zes weken na de bevruchting.

De wet is volgens Garland overduidelijk bedoeld „om te voorkomen dat vrouwen hun grondwettelijke rechten uitoefenen”. Hij benadrukt dat zijn ministerie er is om „toe te zien op naleving van de grondwet”. Het ministerie heeft de zaak aangespannen bij een federale rechter in Texas. Die zal, zo hoopt de regering, oordelen dat de abortuswet ongeldig is.

Burgers, en niet de overheid, zijn verantwoordelijk voor handhaving van de nieuwe abortuswet. Ze kunnen een civiele procedure aanspannen tegen iedereen die op enige wijze meehelpt aan een abortus. Als burgers zo’n zaak winnen, moet de gedaagde ze minimaal 10.000 dollar (circa 8.500 euro) betalen. Op die manier wordt het voor vrouwen die hun foetus willen laten weghalen, vrijwel onmogelijk om daar nog ondersteuning bij te krijgen. Vrouwen die abortus laten plegen, kunnen niet voor de rechter worden gedaagd. Veel vrouwen weten na zes weken nog niet dat ze zwanger zijn; in Texas vond zo’n 15 procent van de abortussen binnen de zes weken plaats.

Op de wet komt veel kritiek, vooral uit progressieve kringen. President Joe Biden heeft de Texaanse abortuswetgeving „bijna on-Amerikaans” genoemd. Democratische politici riepen Garland iets te doen aan de situatie. Mocht de rechter in Texas besluiten dat de wet niet geldig is, dan zou dat vonnis ingaan tegen een beslissing van het Hooggerechtshof vorige week. Dat hield de wet toen met een nipte meerderheid in stand.