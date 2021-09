Aflevering 2: No Future

Lotfi El Hamidi gaat terug naar Rotterdam, waar hij opgroeide en de televisie van zijn ouders altijd op Al Jazeera afgestemd stond. Hoe vormden de aanslagen hem? En hoe kwam het nieuws aan in zijn wijk? Lotfi El Hamidi gaat in gesprek met Abdelkader Benali, die ook in Delfshaven opgroeide. En hij reist af naar Brussel om te spreken met Dyab Abou Jahjah.

In de podcast Generatie 9/11 zoeken Lotfi El Hamidi en Wafa Al Ali uit wat de aanslagen van 11 september betekenden voor hun generatie, jongeren met een islamitische of Arabische achtergrond in Nederland. Hoe kijken zij en hun generatiegenoten twintig jaar later terug? En wat zeggen hun ervaringen over het Nederland van nu?

Wil je napraten over de podcast Generatie 9/11? Op 10 september organiseren we een avond bij Arminius in Rotterdam, meer informatie: https://arminius.nl/de-avond-van-generatie-9-11/.

