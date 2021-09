UWV betaalde dubbele uitkeringen aan honderden mensen

Zo’n twaalfhonderd uitkeringsgerechtigden kregen vorig jaar een te hoog bedrag uitgekeerd van het UWV. De bedragen varieerden van honderden euro’s tot 14.000 euro. De uitkeringsinstantie heeft donderdagochtend laten weten dat om „verschillende redenen” is besloten om de te hoog uitgekeerde bedragen niet terug te vorderen. In totaal is 2,2 miljoen te veel uitgekeerd, gemiddeld zo’n 1.800 euro per persoon. Een deel van de mensen die een te hoog bedrag uitgekeerd kreeg, meldde dit aan de instantie, maar daaraan is „niet adequaat gehoor gegeven”. Volgens het UWV valt hen niks te verwijten.

De groep in kwestie betreft werklozen die zwanger of ziek werden en daardoor in 2020 een andere uitkering kregen. Vanwege een fout in het systeem kregen veel mensen die dit trof een dubbele uitkering. In geval van een combinatie van twee uitkeringen moest een daarvan in mindering worden gebracht op de WW, maar dat is niet gebeurd vanwege de fout die dit en vorig jaar opspeelde. Vanaf dit jaar voert de instantie extra controles uit om nieuwe fouten te voorkomen.

Het UWV stelt dat de instantie normaal gesproken te hoog uitgekeerde bedragen altijd terug vordert, maar omdat bij deze situatie verschillende regelingen zijn gecombineerd is dat „complex”. Bovendien, zo stelt de instantie, zou een terugbetaalregeling van invloed kunnen zijn op de belastingen en huur- en zorgtoeslagen van de groep. „De impact op cliënten kan groot zijn”, laat de instantie weten. „Wanneer we een fout maken, is er gelukkig steeds meer ruimte om bij het oplossen daarvan de mens centraal te stellen en niet alleen de regels”, aldus UWV-bestuurder Guus van Weelden.