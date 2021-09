Rutte belooft: geen dubbele mandaten meer in zijn kabinetten

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) vindt het bij nader inzien toch onwenselijk dat Tweede Kamerleden die toetreden tot het demissionair kabinet hun parlementszetel behouden. Hij reageerde woensdag in een Kamerdebat op de gang van zaken rond de benoeming de afgelopen maanden van de Kamerleden Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD), Dennis Wiersma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) en Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat, D66) tot demissionair staatsecretaris. „Zo gaan we het niet meer doen”, zei Rutte in het debat.

Aanleiding voor het Kamerdebat was een recent advies van de Raad van State over de dubbelrollen van de bewindspersonen. De RvS concludeerde dat dit niet ongrondwettelijk is maar vond de gang van zaken wel „ongelukkig”. Na de ontstane ophef gaven Yesilgöz-Zegerius, Wiersma en Van Weyenberg vorige week hun Kamerzetel op.

Het debat ging met name over de vraag of het wenselijk is dat Kamerleden ook een post in het demissionaire kabinet bekleden. Verschillende staatsrechtgeleerden concludeerden de afgelopen tijd van niet en een meerderheid van de Tweede Kamer deelde die opvatting woensdag. Demissionair premier Rutte had de benoemingen eerder verdedigd en bleef er in het debat bij dat „het niet altijd zo zwart-wit is of het wel of niet kan”. In mei, toen Yesilgöz-Zegerius werd benoemd, heeft het kabinet niet overwogen om de benoeming expliciet te bespreken met de Kamer. Dat had Rutte achteraf liever wel willen doen, zei hij woensdag.

Rutte: geen fout, wel onwenselijk

Rutte blijft van mening dat de benoemingen niet tegen de grondwet in gingen, maar zei in het debat dat zijn denken wel is verschoven na het advies van de Raad van State. Hij wilde niet van een fout van zijn kant of het kabinet spreken. Rutte beloofde wel dat, zolang hij premier is, hij Kamerleden die hij eventueel tot demissionair bewindspersoon wil benoemen zal vragen hun Kamerlidmaatschap neer te leggen. Hij hoopt dat er vaart gemaakt wordt met de formatie, zodat het niet nodig is om nieuwe bewindspersonen aan te stellen.

Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) wil laten onderzoeken of het ook mogelijk is dat Kamerleden verlof op kunnen nemen van hun positie als parlementariër zodra zij toetreden tot het kabinet. Hij diende daarvoor tijdens het debat een motie in. Het is nog onbekend of het voorstel voldoende steun krijgt, er wordt later over gestemd.