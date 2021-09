Russische minister van Noodsituaties overleden tijdens militaire oefening

De Russische minister van Noodsituaties en Civiele Bescherming Jevgeni Zinitsjev is woensdag overleden tijdens een militaire oefening in de Russische stad Norilsk. Dat heeft het ministerie laten weten, aldus de Russische media. Over de dood van de 55-jarige minister is nog veel onduidelijk. Volgens het ministerie probeerde hij „een persoon te redden”.

De hoofdredacteur van de Russische televisiezender RT zegt dat Zinitsjev samen met een cameraman op een richel had gestaan. De cameraman zou zijn uitgegleden en gevallen. Zinitsjev had hem willen redden en sprong ook in het water, maar zou daarbij op een steen zijn geland die uit het water stak. De cameraman is ook overleden.

Dinsdag bracht het ministerie het nieuws naar buiten dat Zinitsjev een grootschalige experimentele onderzoekstraining in de Arctische zone was begonnen. In het kader daarvan was hij afgereisd in Norilsk. De bedoeling is hierbij dat er in de gebieden rondom de Noordpool op water en land geoefend wordt met noodsituaties. Zinitsjev was in het poolgebied om toezicht te houden op de oefeningen. Hij bezocht onder meer een bouwplaats voor een nieuwe brandweerkazerne in het gebied.

De minister trad in 2018 aan. Zijn voorganger moest aftreden na een grote brand in een winkelcentrum in Siberië waarbij meer dan zestig mensen omkwamen. In 2016 was Zinitsjev korte tijd waarnemend gouverneur van Oblast Kaliningrad. Sinds 2020 was hij generaal in het leger.