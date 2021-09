Ruim veertig doden bij gevangenisbrand in Indonesië

Bij een grote brand in een gevangenis in de buurt van de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn zeker 41 gedetineerden om het leven gekomen. Dat schrijft persbureau AP. Tientallen anderen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis in de buurt gebracht.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht, melden autoriteiten. Vanuit de hoofdstad werden honderden agenten en militairen ingezet om de rust in de gevangenis te doen terugkeren en te helpen met evacuaties. Na een paar uur was de brand geblust.

In de vleugel waar de brand ontstond zaten met name jeugdige criminelen die veroordeeld waren voor drugsdelicten. De gevangenis, gelegen in een buitenwijk van Jakarta, zou overvol zijn geweest: met ruim tweeduizend gevangenen zaten er bijna twee keer zoveel gedetineerden dan waar de gevangenis voor gebouwd was.

Indonesië kent een overvol penitentiair systeem vanwege de hoge straffen voor drugsdelicten en slechte financiering van de verschillende gevangenissen. Mede door de penibele staat waarin de faciliteiten verkeren komen er regelmatig rellen, uitbraken en brandstichting voor. Zo ontsnapten in 2019 115 gevangenen na een brand in een gevangenis op Sumatra en ontsnapten in 2017 tweehonderd gevangenen uit de Sialang Bungkuk-gevangenis op hetzelfde eiland.