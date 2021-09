Ook Beyoncé trapt in de kapitalistische val

Hare Majesteit Beyoncé Giselle Carter Knowles vierde op 4 september haar veertigste verjaardag, een internationale feestdag door fans en collega’s wereldwijd erkend. Want er is bijna niemand zo geliefd, getalenteerd en glamoureus als ‘Queen Bey’. Toch is ook zij niet onfeilbaar.

Recentelijk dook een oude discussie weer op. Of Beyoncé nou echt feminist is of niet, onder andere vanwege haar seksuele expressie (wat vaker gebeurt wanneer iemand haar of het feminisme voor het eerst ontdekt). Mij stoort het niet zo: je bent of te kuis, of te seksueel als vrouw. Een wet van het patriarchaat is dat we het sowieso nooit goed doen.

Storender vind ik haar huwelijk met het kapitalisme. Beyoncé is een megasuccesvolle artiest, maar ook oprichter van Parkwood Entertainment, waarmee ze films, muziek, kleding en mediaprojecten produceert, en ze doet miljoenenreclames. Samen met haar man is ze miljardair en zingt ze vaker over zo stinkend rijk zijn dat haar „bruine achterkleinkinderen” nog op de Forbes-lijst staan.

De popster is een van de grootste artiesten van deze tijd. Ze sleept award na award binnen, breekt met muzikale tradities en voor bijna iedereen uit zwarte gemeenschappen and beyond is ze het toonbeeld van succes en kracht. Dat is niet alleen omdat ze aan antiracistisch en feministisch verzet doet in haar werk, maar ook vanwege de manier waarop ze de rijkdom van zwartheid viert. Of je nou trans, queer, jong, oud, vrouw, man, non-binair, rijk of arm bent.

Ik ben niet tegen het verdienen van geld an sich. Integendeel, ik denk dat iedereen ongeacht sociaal-economische status, geboorteland en opleiding zich in alle behoeften zou moeten kunnen voorzien. Je maakt geld machtiger dan het is wanneer je het vereert of veracht.

We leven in een kapitalistisch systeem waar we allen (vooral in het Westen) van profiteren. Maar mijns inziens word je onderdeel van het probleem wanneer je zo wanstaltig veel vergaart dat het in meerdere generaties niet te spenderen is.

Voor witheid heeft kapitaal altijd macht betekend, daarom zijn er anderen die niet tot de witte elite behoren tot slaaf gemaakt en verscheept, uitgebuit en gekoloniseerd of als onderklasse geëxploiteerd. Onlangs werd Beyoncé gefotografeerd met de Tiffany diamant van meer dan 200 karaat, als eerste zwarte vrouw, wat een mijlpaal zou zijn. Maar dat een nazaat van slaafgemaakten een ‘bloeddiamant’ uit Zuid-Afrika mag dragen is meer om te huilen dan om toe te juichen, hoe mooi die ook glimt.

Het kapitalisme is een exploiterend systeem gestoeld op het principe dat de een niet kan verdienen zonder het verlies van een ander. Toch betekent het voor sommigen bevrijding uit een ondergeschikte positie, zoals raciale ongelijkheid. Maar voor uitgebuite arbeiders in Congo, Bangladesh, of zelfs het Westen, maakt het niet uit of de uitbuiter dezelfde afkomst deelt, ze lijden nog steeds onder economische onrechtvaardigheid.

Beyoncé is geen Elon Musk of Jeff Bezos, die bijna eigenhandig de hongersnood zou kunnen oplossen. Ze geeft veel weg aan slachtoffers van natuurrampen, ondersteunt black owned business en ze investeert in het modelleren van zwart talent van over de hele wereld, ook uit Nederland.

Maar als zogenaamde ‘zwarte verlosser’ speel je middels kapitalisme het verderfelijke spel volgens de regels van degenen die het bedacht hebben, wat je uiteindelijk toch gevangenhoudt in hetzelfde systeem.

Lang leve Queen Bey, maar haar zwart kapitalisme zal de wereld niet redden. Wat we nodig hebben is geen kapitalistische korporaals van een andere kleur. Wat we willen, is voorgoed van uitbuiting verlost zijn.

Clarice Gargard is programmamaker en journalist. Ze schreef mee aan het net verschenen boek Liberté, égalité, Beyoncé.