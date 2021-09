Onrust in El Salvador na invoering bitcoin als wettelijk betaalmiddel

De eerste dag waarop de cryptomunt bitcoin als wettelijk betaalmiddel gold in El Salvador, verliep niet vlekkeloos. Verschillende betaalplatforms, waaronder die van Apple en Huawei, accepteerden de nieuwe betaalapp van de overheid dinsdag niet. Ook gingen honderden tegenstanders van de invoering de straat op in het arme Latijns-Amerikaanse land om te protesteren, en daalde de koers van de munt flink. El Salvador is wereldwijd het eerste land waar bitcoin als officieel betaalmiddel kan worden gebruikt.

De koers van bitcoin daalde dinsdag naar het laagste punt in bijna een maand, waarbij op het diepste punt sprake was van een daling van 20 procent. De protesten die mede daardoor werden aangewakkerd bestonden volgens persbureau Reuters uit zeker duizend demonstranten, die in hoofdstad San Salvador kleine brandjes stichtten en vuurwerk afstaken. Ondertussen stelde president Nayib Bukele Ortez via Twitter verontwaardigd vast dat zijn nieuwe betaalapp niet overal werkte. Bij het betaalplatform van Huawei veranderde dat later.

De officiele invoering van de bitcoin in El Salvador werd begin juni aangekondigd door de president. De populistische leider van het arme land denkt dat het gebruik van de munt een gunstig effect op de economie kan hebben, onder meer doordat het transferkosten drukt bij het overboeken van geld. Critici stellen echter dat het besluit grote risico’s met zich meebrengt, voornamelijk met oog op de zeer fluctuerende koers van de munt. Bovendien zouden cryptovaluta gebruikt worden door cybercriminelen en is de munt milieuvervuilend.