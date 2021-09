In de Eredivisie wordt ook gewerkt aan een tweede carrière

Sjaak Swart bestierde een sigarenzaak, Dick Nanninga had een bloemenstal in Kerkrade en Dick Advocaat verkocht als voetballer advertenties voor het Limburgs Dagblad , nadat hij eerder onder meer in een chloorfabriek en als vertegenwoordiger van tapijten en systeemplafonds had gewerkt. Er zijn talloze kleurrijke verhalen over voetbalprofs die naast hun sportcarrière een bijbaan of eigen zaak hadden.

Met de stijgende salarissen en de professionalisering van de voetbalwereld leek de profspeler met een tweede carrière langzaam uit te sterven, maar inmiddels zijn er steeds meer voorbeelden van voetballers die ondernemen in hun vrije tijd. Die ontwikkeling is in het buitenland in de top al langer bezig: FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué is bijvoorbeeld de oprichter van Kosmos Global Holding, die onder meer investeert in het tennistoernooi om de Davis Cup en voetbalclubs. Zijn ploeggenoot Martin Braithwaite bezit een kledinglijn, een restaurant en, samen met zijn oom, een vastgoedbedrijf dat volgens de Spaanse sportkrant Marca zo’n 210 miljoen euro waard is.

Ook in de Eredivisie is er een groep nog actieve voetballers die naast hun spelerscarrière een tweede loopbaan heeft buiten de voetbalwereld. Niet uit financiële noodzaak, zoals de semiprofs van vroeger, maar omdat ze hun tijd nuttig willen besteden of om de onzekerheden die komen kijken bij een voetbalcarrière, het hoofd te bieden.

Rijst, broccoli en kip

Toen Benjamin van Leer in 2014 bij Roda JC ging spelen, was hij plotseling op zichzelf aangewezen. Hij wist dat hij geen keukenprins was, dus bestelde hij regelmatig een maaltijd. Negen van de tien keer was die te vet of niet verzadigend. Als de doelman gezond wilde eten, was hij meestal aangewezen op een „droge” maaltijd: rijst, broccoli en kip. Toen Van Leer drie jaar later naar Ajax vertrok, ging er een wereld voor hem open: het eten op de club had niet alleen het „wow-effect”, maar was ook gezond en voedzaam, vertelt hij. Zo plantte zich het zaadje in zijn hoofd voor een eigen maaltijdbezorgdienst.

In de winterstop stond Van Leer – inmiddels keeper bij Sparta – samen met zijn vriendin, voetbalster Lieke Martens, gerechten te proeven. Er moest sowieso nasi op het menu, vond hij. Dat werd uiteindelijk Benji’s Skinny Nasi – de naam verzon hij samen met zijn team. Inmiddels staan er meerdere verschillende gerechten op de website van Happy taste, zijn eigen maaltijdservice die een paar weken geleden live is gegaan.

„Ik kan wel de hele dag netflixen en met de hond wandelen, maar ik kan ook iets doen dat mij energie geeft”, vertelt Van Leer (29). „Ik zit al vijftien jaar in de profvoetbalwereld, nu heb ik ook een inkijkje in een andere wereld die ik heel interessant vind. Het is ook een soort uitlaatklep: je gaat naar de club, hebt een wedstrijd of training en daarna kan je je op iets anders focussen. Al staat voetbal natuurlijk altijd op één.”

Hij is bij zo veel mogelijk aspecten van Happy taste betrokken en is hoorbaar enthousiast. „Het is écht lekker. Als ik die gerechten niet lekker zou vinden, zou ik er ook niet enthousiast over kunnen zijn.”

Van Leer wordt bij het opzetten van zijn bedrijf geholpen door Sport Legacy, dat topsporters ondersteunt bij het opbouwen van een ‘tweede’ carrière. Sport Legacy is zo’n anderhalf jaar geleden opgericht door Soufyan Daafi, die zeven jaar in de jeugdopleiding van Ajax voetbalde. Hij zag van dichtbij hoe veel voormalige profvoetballers in een zwart gat belanden op het moment dat ze hun kicksen aan de wilgen hangen en hun salaris wegvalt. Met Sport Legacy probeert hij topsporters te ondersteunen, bijvoorbeeld door leadership-programma’s voor jonge spelers te organiseren, ze gedurende hun carrière te helpen met het genereren van een passief inkomen vanuit vastgoed of door ze te begeleiden bij het oprichten van een bedrijf.

Naast Benjamin van Leer hielp Sport Legacy bijvoorbeeld ook keeper Kenneth Vermeer met het opzetten van zijn eigen handschoenenmerk. „Kenneth is zelf bezig geweest met het design en de kwaliteit van de handschoenen, wij bouwen onder meer de structuur op en doen de marketing en financiën”, vertelt Daafi.

Vastgoedbeleggingsfonds

Waar Van Leer en Vermeer vrij recent zijn begonnen met hun bedrijf, timmert NEC’er Jordy Bruijn (25) al langer aan de weg als ondernemer. Toen hij zestien was, tekende hij zijn eerste contract bij Ajax als jeugdspeler. Kort daarna raakte hij voor lange tijd geblesseerd en besefte hij hoe snel een voetbalcarrière zomaar afgelopen kan zijn. Op dat moment was hij al aan het studeren en leerde hij zijn latere compagnon kennen, die bezig was met vastgoed. Later kwam daar nog een compagnon bij en ontstond FREP: Football Real Estate Partnership.

„Wij helpen voetbalprofessionals in eerste instantie met het vermogensbehoud, maar ook met vermogensgroei”, vertelt Bruijn, die op dit moment ook een studie Management, economie en recht volgt. „We hebben een vastgoedbeleggingsfonds opgericht dat geregistreerd is bij de AFM. Daarin kunnen voetballers participaties kopen. De circa twintig participanten van ons eerste fonds krijgen binnenkort hun inleg en een mooi rendement terug. Het tweede fonds zal binnenkort live gaan”.

Ook steunt FREP spelers met een individueel traject, door ze te helpen om een vastgoedportefeuille op te bouwen. „Sven Botman [speler van de Franse kampioen Lille] is bijvoorbeeld iemand die in zijn Heerenveen-tijd bij mij terecht kwam met de vraag of ik hem wilde helpen met investeren. We hebben toen een individueel plan voor hem opgesteld”, zegt Bruijn. „Naast dat hij heeft geïnvesteerd in het fonds, hebben we ook een privé-portefeuille met hem opgebouwd, en inmiddels is hij een geregistreerd vastgoedondernemer voor de bank.”

Coronapandemie

De vraagt dringt zich op welke invloed de coronapandemie heeft gehad op de keuze van voetbalprofs om een tweede carrière te beginnen. Zo vertelde PEC Zwolle-verdediger Sai van Wermeskerken – die vorig jaar zijn eerste Japanse eetwinkel opende – aan de Stentor dat hij mede ging ondernemen omdat de voetbalcompetities vorig jaar werden stilgelegd en hij in die periode nauwelijks meer iets omhanden had. „We konden niet voetballen, niet trainen. Niks. En ja, dan ga je nadenken wat je wel kan doen”, zei hij.

Jordy Bruijn zette FREP al voor de coronaperiode op, maar had vorig jaar, toen de competities stillagen, wel tijd om „extra stappen te zetten” met zijn bedrijf. Of de onzekerheid van de coronapandemie ervoor heeft gezorgd dat meer sporters een tweede carrière overwegen weet hij niet, maar feit is dat veel voetballers vorig jaar de mogelijkheid kregen om na te denken over een leven zonder voetbal. „Je kon niets anders doen dan rondjes joggen of met een teamgenoot afspreken om op een achterafveld een balletje te trappen, dus konden spelers wel tijd en aandacht geven aan iets waar ze normaal gesproken misschien niet mee bezig zouden zijn”, zegt hij.

De ondernemende voetballer is in de Eredivisie op dit moment nog eerder uitzondering dan regel, maar Soufyan Daafi merkt dat er meer aandacht komt voor de vraag wat een speler gaat doen na of naast de topsportcarrière: „We zitten nu in een fase waarin steeds meer voetballers ons durven te benaderen met de vraag of we ze willen helpen”, zegt hij. Daafi denkt dat de tijdsgeest ook een rol speelt, net als de ontwikkeling van spelers: „Voetballers worden steeds slimmer, je ziet ze ook steeds eerder kennis opdoen.”

Bruijn merkt op dat het voor zijn generatie ook makkelijker is om het ondernemerschap aan de buitenwereld te tonen. „Aan de andere kant denk ik wel dat het ook een hype is om te gaan ondernemen, of je nu voetballer bent of scholier. Dat wordt wel enigszins aangemoedigd, ook weer door sociale media”, voegt hij toe.

Benjamin van Leer was nooit van plan om tijdens zijn voetbalcarrière een eigen bedrijf te starten, maar de eerste weken bevallen hem goed. Hij is positief verrast door de hoeveelheid bestellingen en benadrukt dat hij er plezier in heeft. „Het kost mij ook geen energie als ik bijvoorbeeld naar de keuken of het kantoor ga. We hebben daar vooral hartstikke veel lol.”