Hoogste hof Mexico oordeelt dat abortus niet strafbaar is

Het Mexicaanse Hooggerechtshof heeft dinsdag geoordeeld dat het strafbaar stellen van abortus ongrondwettelijk is. Dat melden internationale persbureaus. Het oordeel maakt abortus nog niet legaal in het rooms-katholieke land, maar betekent wel dat vrouwen die hun zwangerschap afbreken, daar in principe niet langer voor kunnen worden gestraft. Tot nu toe is abortus alleen toegestaan in Mexico-Stad en vier van de 31 deelstaten.

De rechtszaak waar het hof zich over boog, ging over een abortuswet in de Mexicaanse deelstaat Coahuila, die grenst aan het Amerikaanse Texas waar de abortuswetgeving juist recentelijk is aangescherpt. De wet in Coahuila wordt nu geschrapt. Het oordeel betekent dat ook rechters in de rest van Mexico geen straffen meer kunnen opleggen aan vrouwen die hun zwangerschap hebben afgebroken. De voorzitter van het Hooggerechtshof, Arturo Zaldivar, spreekt van een „keerpunt” voor alle vrouwen, met name de meest kwetsbare.

Volgens Reuters zijn honderden Mexicaanse vrouwen vervolgd voor het plegen van een abortus, voornamelijk kwetsbare vrouwen uit een arm milieu. Tientallen van hen zitten een gevangenisstraf uit. Het is onduidelijk of de uitspraak van vandaag iets aan hun situatie zal veranderen. In Mexico wordt al langer gedemonstreerd tegen de abortusregels, door een steeds groter wordende groep feministische activisten. Ook in Zuid-Amerikaanse landen speelt het thema. In Argentinië werd abortus eind vorig jaar gelegaliseerd.

In de Amerikaanse staat Texas is het sinds een week illegaal om een zwangerschap af te breken bij een kind van wie de hartslag waarneembaar is. Dat kan bij zes weken al het geval zijn. De strenge wet kent veel tegenstanders, onder wie president Joe Biden, die eerder stelde dat de nieuwe wet een „ongrondwettelijke chaos” gaat creëren rond „een recht dat vrouwen al bijna een halve eeuw uitvoeren”.