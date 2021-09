Europol: Nederland en België voeren nu meeste cocaïne in voor Europa

Nederland en België zijn Spanje voorbij als belangrijkste doorvoerland voor cocaïne. Dat schrijft de Europese politieorganisatie Europol in samenwerking met het United Nations Office on Drugs and Crime in een rapport, dat dinsdag verscheen. De verschuiving is gebaseerd op hoge inbeslagnemingscijfers van cocaïne in de haven van Antwerpen. Met name de cocaïne-invoer vanuit Colombia naar de havens van Nederland en België is in de afgelopen jaren toegenomen.

Lange tijd gold Spanje als de belangrijkste Europese importeur van cocaïne, gebaseerd op Europols inbeslagnemingscijfers van cocaïne. Colombiaanse criminele organisaties gebruiken inmiddels steeds vaker de havens van Rotterdam, Hamburg en vooral Antwerpen om de drugs in Nederland te krijgen. Vanuit Nederland wordt de cocaïne doorvervoerd door heel Europa. In 2020 werd volgens Europol in de Belgische haven 65,5 ton cocaïne in beslag genomen. De toegenomen import van cocaïne in Nederland en België heeft er volgens Europol voor gezorgd dat „het epicentrum van de cocaïnemarkt is verschoven naar Noord-Europa” en dat het „de rol van Nederland als draaischijf voor cocaïnehandel heeft verstevigd”.

De cocaïnehandel vanuit Colombia naar Europa is in de laatste jaren sterk toegenomen, vooral door een vredesakkord tussen FARC-guerrillastrijders en de Colombiaanse regering, meldt Europol in het rapport. De cocaïneproductie- en handel in het Zuid-Amerikaanse land is in handen gekomen van meerdere criminele groepen, waarvan Europese misdaadorganisaties zonder tussenkomst van een derde partij partner worden.

In Nederland blijft de hoeveelheid onderschepte cocaïne sterk groeien. Waar er in 2010 nog 15 ton voor Nederland bestemde cocaïne werd onderschept, ging het in 2020 om ruim 115 ton. Dat meldde de Douane en het Openbaar Ministerie (OM) begin dit jaar. Een groot deel (48 ton) werd door de Nederlandse Douane tegengehouden op Schiphol en in de zeehavens, de rest werd in beslag genomen door diensten in het buitenland waarmee de Nederlandse autoriteiten samenwerken. In de Rotterdamse haven werd in 2020 veruit de meeste cocaïne onderschept: ruim 40 ton. De straatwaarde van de cocaïne die in Nederland werd onderschept was ruim 3,5 miljard euro.

Volgens het OM worden smokkelaars in Nederland steeds inventiever in hun manier van werken. Zo trof de Douane in 2020 een grote hoeveelheid drugs aan in een containerschip geladen met auto’s en in een schip met medicijnen.