Esther de Lange kanshebber op voorzitterschap EP

Krijgt het Europees Parlement (EP) voor het eerst in decennia weer een Nederlandse voorzitter? In Brussel zingt sinds kort de naam rond van CDA-Europarlementariër Esther de Lange om de prestigieuze positie volgend voorjaar over te nemen. De Langes kansen namen woensdag toe, maar omdat de benoeming is gekoppeld aan wat klassiek Europees partijpolitiek kwartetten is nog niets zeker.

Op dit moment leidt de Italiaanse sociaal-democraat David Sassoli het EP. Zijn benoeming was onderdeel van de traditionele vijfjaarlijkse banencarrousel waarin de belangrijkste Europese functies tussen EU-lidstaten en politieke families verdeeld worden. Afgesproken werd ook dat Sassoli zijn plek na 2,5 jaar zou overdragen aan een christen-democraat. De verwachte kandidaat daarvoor was tot deze week de Duitser Manfred Weber, die in 2019 al een mislukte poging deed voorzitter van de Europese Commissie te worden.

Woensdag maakte Weber echter bekend het voorzitterschap niet te ambiëren – niet in de laatste plaats omdat het allerminst zeker was dat het EP naast Commissievoorzitter Ursula von der Leyen nóg een Duitse christen-democraat op een topfunctie zou dulden. Daarmee moet de Europese Volkspartij (EVP) nu op zoek naar een andere kandidaat en ervaren kracht en prominent fractielid De Lange is een van de kanshebbers die in Brussel het meest genoemd worden.

West-Europa

Maar uitgemaakt is de zaak zeker nog niet. Ook de Maltese Roberta Metsola, de Spanjaard Esteban González Pons en de Pool Radek Sikorski maken kans. De Lange wordt breed gewaardeerd, maar niet overal in Europa voelt men er veel voor naast een Duitse (Von der Leyen) en een Belg (Charles Michel) ook de ‘derde Europese voorzitter’ aan West-Europa te geven. Temeer omdat het zwaartepunt van de christen-democratische familie daar allang niet meer ligt.

Daarbij komt nog dat Sassoli achter de schermen laat weten dat hij helemaal niet van plan is zijn plek op te geven en nog een termijn ambieert. Tot grote woede van de christen-democraten die vinden dat de positie hén toebehoort. In het steekspel dat de komende weken en maanden gaat losbarsten kan nog van alles gebeuren.