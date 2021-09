El Salvador waagt gok met bitcoin als betaalmiddel

Vaak komt het niet voor dat een president van een land zich op Twitter persoonlijk opwerpt als helpdesk voor een betaalapp. Toch ziet Nayib Bukele, president van El Salvador, zich genoodzaakt die rol op zich te nemen.

Als eerste land ter wereld accepteerde het arme, door corruptie en geweld geteisterde El Salvador dinsdag de bitcoin als wettig betaalmiddel. De introductie daarvan verliep bepaald niet vlekkeloos.

De bitcoin-betaalapp die de regering introduceerde, Chivo genaamd (‘mooi’ of ‘goed’ in Salvadoraans-Spaanse spreektaal), loopt nogal eens vast. „Druk bovenaan op ‘transacties’”, tipte Bukele op Twitter. Een paar uur later kondigde hij aan dat de app ’s nachts buiten werking zou zijn voor onderhoud. „We hopen dat het morgen beter gaat.”

De in eigen land populaire Bukele – internationaal bekritiseerd om zijn autoritaire optreden – neemt een politieke gok door de bitcoin te omarmen als betaalmiddel. De introductie deze week ging gepaard met straatprotesten van burgers die de munt wantrouwen, meldt persbureau Reuters.

Bukele gaat in tegen de lijn van organisaties als het Internationaal Monetair Fonds, die bitcoin zien als riskante belegging, níét als betaalmiddel voor kwetsbare burgers in een arm land. Toen de cryptomunt dinsdag bijna 19 procent in waarde kelderde, toonde Bukele zich strijdvaardig: zijn regering kocht zelf 150 extra bitcoin in. In de richting van het IMF twitterde hij: „buying the dip” – kopen op het dieptepunt.

Koersval

Of de koersval van de zeer volatiele bitcoin te maken heeft met het Salvadoraanse experiment, is onduidelijk. Sommige marktanalisten, geciteerd door de persbureaus Reuters en Bloomberg, vermoeden dat werd gespeculeerd op de introductie van de munt in El Salvador. Anderen denken dat bredere marktfactoren in het spel zijn, zoals het risico dat centrale banken wereldwijd wegens oplopende inflatie hun monetaire steun afbouwen. Of er waren simpelweg enkele grote verkopers met eigen, onbekende motieven. Hoe dan ook, het koersverlies van de cryptomunt was woensdag alweer voor de helft goedgemaakt.

Bukele zegt de vele Salvadoranen zonder bankrekening met bitcoin meer toegang te willen geven tot producten en diensten. Ook zouden Salvadoranen in het buitenland – goed voor zo’n kwart van El Salvadors bbp – nu zonder tussenpersonen geld naar hun land kunnen sturen.

Ontbijt bij McDonald’s

Amerikaanse ketens als McDonald’s en Starbucks boden klanten in hoofdstad San Salvador dinsdag aan met bitcoin te betalen, meldt Reuters. Een journalist van nieuwssite Bitcoin Magazine meldt op Twitter een geslaagde betaling voor een ontbijt bij McDonald’s in San Salvador via Lightning Network, een technische oplossing die betalingen met bitcoin moet vergemakkelijken.

De wet die dinsdag in werking trad, maakt bitcoin in El Salvador het tweede wettige betaalmiddel, naast de Amerikaanse dollar. Bedrijven en winkeliers moeten de bitcoin voortaan in principe accepteren als betaalmiddel, tenzij zij de technologie daartoe niet in huis hebben. De oude nationale munt, de colón, werd in 2001 afgeschaft. Het gebruik van bitcoin is niet verplicht, maar Bukele en zijn regering stimuleren het wel.

Salvadoranen die de app Chivo gebruiken, krijgen een bitcointegoed ter waarde van 30 dollar. Bij speciale Chivo-geldautomaten kunnen burgers bitcoin omwisselen in dollarbiljetten. Hoeveel dollars de Salvadoranen ontvangen voor hun bitcoin, laat de regering-Bukele volledig aan de markt over. Dat kan, zoals de grote koersschommelingen van de cryptomunt deze week lieten zien, per dag of zelfs per uur flink verschillen.