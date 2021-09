Denemarken verplicht immigranten met taalachterstand om te werken

Denemarken gaat immigranten die al minstens drie tot vier jaar een uitkering ontvangen en wier taalniveau ontoereikend is, verplichten minstens 37 uur per week te werken. In ruil daarvoor mogen zij hun toelage behouden. Dat heeft de Deense premier Mette Frederiksen woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie, melden Deense media. Het plan richt zich vooral op vrouwelijke immigranten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Turkije, van wie volgens cijfers van de Deense regering zes op de tien geen baan heeft.

Lees ook dit stuk over het Deense integratiebeleid: In Deense getto’s is het stigma onontkoombaar

De precieze doelgroep voor de nieuwe regelgeving bestaat uit alle immigranten die geen diploma ‘Deens 2’ hebben, of klas 6 (vergelijkbaar met groep 8 in Nederland) niet hebben gehaald en al langere periode een toelage ontvangen. In eerste instantie heeft dit gevolgen voor een groep van zo’n 20.000 immigranten, die later zal worden uitgebreid. Zij kunnen onder andere verplicht worden om bankjes in parken schoon te maken, maar mogelijk ook aan de slag in bedrijven.

Onder sociaaldemocraat Frederiksen voert de Deense regering een hard immigratie- en integratiebeleid, dat het aantal asielvragen moet terugdringen en tegelijk immigranten aanspoort zich aan te passen. Mattias Tesfaye, de minister van Buitenlandse Zaken en Integratie, zei bij de presentatie van de 37-urennorm dat „de wekker in elk huis in Denemarken moet klinken”, waarmee hij bedoelt dat immigranten zoveel mogelijk aan het werk gaan: „Voor veel mensen die hierheen komen begint het leven in een sociaal vangnet, waaraan zij zich vervolgens niet onttrekken. Ze krijgen jaar na jaar een uitkering. Dit geldt vooral voor vrouwen.”