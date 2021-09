D66-donateur Schuurman schenkt Duitse partij de Groenen 1,25 miljoen euro

De Nederlandse miljardair Steven Schuurman heeft 1,25 miljoen euro geschonken aan de Duitse politieke partij de Groenen. Aan de Duitse krant Handelsblatt vertelt hij dinsdag dat hij deze keuze weloverwogen maakte. Hij zou zich sinds begin dit jaar hebben ingelezen in de Duitse politiek en de verkiezingen voor een nieuwe bondskanselier die in september plaatsvinden. Eerder dit jaar schonk hij 1 miljoen euro aan de verkiezingscampagne van D66 en 350.000 euro aan die van de Partij van de Dieren.

Donaties boven de 50.000 euro moeten direct gemeld worden bij het Duitse parlement. De schenking van Schuurman staat daardoor ook op de website van het parlement. Hij vond dat de Groenen de beste kandidaat zijn om klimaatverandering aan te pakken. Tegen persbureau ANP stelde de miljardair dinsdag dat Duitsland „misschien wel het meest toonaangevende land in Europa” is, waardoor het op wereldschaal erg belangrijk is.

Volgens Schuurman hebben de Groenen een „pragmatisch en ambitieus duurzaamheidsprogramma”. Hij zegt dat de klimaatcrisis inmiddels zulke proporties aanneemt dat steeds meer delen van de wereld onder water of in brand staan. „Klimaat kent op geen enkele wijze grenzen.” Over zijn schenking aan D66 en PvdD zei hij destijds dat hij wilde dat er een oplossing komt voor de klimaatcrisis. „Die oplossing moet van de politiek komen.” Schuurman is IT-ondernemer en mede-oprichter van Elastic, een dataonderzoek- en analysebedrijf, genoteerd op de New York Stock Exchange.

De 1,25 miljoen euro is de grootste donatie in de geschiedenis van de partij van de Groenen. In vergelijking met andere partijen hebben de Groenen dit jaar ook de meeste donaties ontvangen als het gaat om individuele schenkingen.

