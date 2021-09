Kinderzegels moeten herinnering aan Bommel en Tom Poes levend houden

Net als je denkt dat Nederland nu toch wel echt uitgebommeld is, duikt de 80-jaar oude stripbeer Olivier B. Bommel weer op. Nu verschijnt hij met zijn maatje Tom Poes op de Kinderpostzegels van 2021. Met nog wat andere stripfiguren uit de Bommelstrip vult hij een vel met vijf zegels, in een landschap van zuurtjeskleuren. Op de achtergrond zijn kasteel, slot Bommelstein. Kinderen gaan van 29 september tot en met 6 oktober coronaproof langs de deuren om de zegels te verkopen, aldus de Stichting Kinderpostzegels.

Met het geld dat de actie en donaties opbrengen, worden kinderen in problemen in Nederland en daarbuiten geholpen. Vorig jaar besteedde de stichting zo’n 15 miljoen euro onder meer in Afrika en Azië aan bestrijding van kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis, en de bevordering van onderwijs in plaats van kinderarbeid. Dit jaar is er ook steun voor kinderen in Nederland die onder de coronapandemie geleden hebben.

Toch niet gek, zulke eigentijdse goededoelenacties steunen, voor een beer van wie we al ruim dertig jaar niet echt meer iets gehoord hebben. Zijn schepper Marten Toonder, overleden in 2005, maakte in 1989 de laatste Bommelstrip. Dat was het einde van de succesvolste krantenstrip van Nederland, in 1941 ontstaan als vervanger van Micky Mouse in De Telegraaf, en gaandeweg vooral door volwassenen gewaardeerd. Inmiddels zijn alle 117 Bommelverhalen herdrukt.

Op Bommel daalt steeds meer nostalgiestof neer. Maar de erven Toonder en andere belanghebbenden proberen om Bommel en Tom Poes levend te houden, en juist een jong publiek voor hen te interesseren. Met af en toe een nieuw Tom Poes-kinderboek. Of zoals nu kinderpostzegels. En dan is er natuurlijk Bommelwereld, een speciaal pretpark dat in Groenlo moet verrijzen. Compleet met slot Bommelstein, een Bommelmuseum voor de oudjes, en een achtbaan en ander modern vertier voor de jonge Bommelfans.