‘Bij deze rechters was Martien kansloos, zegt de advocaat van de Godfather van Oss

Als jongetje woonde Jan-Hein Kuijpers in Oss, zijn vader was er gemeentesecretaris. Toen al ging de naam van de familie R. geregeld over de tong in de Brabantse stad. Tijdens zijn studie schreef hij voor het vak rechtsgeschiedenis een scriptie over de bende van Oss, die naam maakte in de vorige eeuw. En later speelde Kuijpers zelfs een bijrol in de film daarover.

Toch was het toeval dat hij advocaat werd van Martien R., de Godfather van Oss genoemd. Die werd in november 2019 aangehouden na lang onderzoek van politie en justitie. In een loods op een woonwagenkamp werd afluisterapparatuur geplaatst, zodat kon worden meegeluisterd met de gesprekken die hij voerde, onder andere over wapens en partijen drugs. Maandag kreeg Martien R. 16 jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie, drugs- en wapenhandel en witwassen. Twaalf andere verdachten zijn ook veroordeeld.

Die beslissing kwam niet onverwacht. Dit voorjaar liet Martien R. weten dat hij geen vertrouwen meer had in de rechtbank en vroeg hij zijn advocaat de verdediging te staken. Staat Kuijpers nog altijd achter de keuze van zijn cliënt? „Bij deze rechters had hij nul kans, ze hadden hun oordeel al klaar, vonden wij.” Ondanks een pauze en een oproep van de rechtbank toch verdediging te voeren, zagen ook andere advocaten af van een slotpleidooi, een unieke gebeurtenis die Kuijpers in zijn 30-jarige carrière nooit meemaakte.

U heeft nu het vonnis gelezen. Stemt dat milder?

„Nee, integendeel. Het vonnis bevestigt het gevoel dat ik de hele tijd heb gehad. Deze rechters waren onvoldoende nieuwsgierig om een proces van deze omvang goed te leiden. Ze misten volgens ons de moed om onafhankelijk naar de zaak te kijken en volgden blindelings het OM.”

De ferme woorden van Kuijpers komen voort uit twee cruciale kwesties die tijdens de behandeling van de strafzaak aan het licht zijn gekomen en betrekking hebben op de kern van het bewijsmateriaal: de afgeluisterde gesprekken die werden gevoerd in een loods die de verdachten gebruikten als hun ‘kantoor’. De opgenomen gesprekken, in plat Brabants, zijn uitgewerkt door politiemensen en daarbij is volgens Kuijpers van alles misgegaan. „In een uitwerking is op papier gezet dat ‘we’ 20.000 kilo drugs ‘hebben binnengetrokken’ terwijl daar ‘ze’ had moeten staan”, aldus de advocaat. En als Martien op enig moment spreekt over een ‘persoon’ die naar binnengaat, maakt de politie ervan dat er een ‘pistool’ naar binnen gaat. En zo zijn er veel voorbeelden”.

Naast de fouten bij het verbaliseren van de gesprekken is er volgens Kuijpers nog iets fout gegaan dat grote juridische gevolgen zou moeten hebben. Bij het horen van de agenten over de gemaakte fouten bij het uitwerken van de opnames vertelden ze volgens Kuijpers dat er regelmatig live is meegeluisterd en dat ze dat terstond moesten melden als er over drugs of wapens werd gesproken: „Hoewel die agenten dat onder ede hebben verklaard, wordt dat door het OM ontkend. Wij wilden uitzoeken wie hier nou de waarheid heeft gesproken maar die kans kregen we niet van de rechtbank.”

Waarom is het zo belangrijk om te weten of er live is meegeluisterd?

„Het gaat in die gesprekken volgens justitie regelmatig over wapens en drugs. Op enig moment, zo is te horen op de opnames, is er zelfs geschoten. En toch wordt er niet ingegrepen met als gevolg dat er mogelijk drugs en wapens op straat terecht kunnen zijn gekomen.”

Dat klinkt merkwaardig. Waarom grepen ze dan niet in?

„Martien is ruim tien jaar geleden in hoger beroep vrijgesproken voor een moord nadat de rechtbank in Arnhem hem in eerste instantie had veroordeeld tot 23 jaar cel. Sindsdien proberen ze hem te pakken voor levensdelicten. Uit het dossier blijkt ook dat het nieuwe onderzoek daarop ook gericht was. Maar omdat er maar niet over moord werd gesproken, grepen justitie en politie niet in. Dit betekent dat ze welbewust naar eigen zeggen handel in drugs en wapens jarenlang hebben door laten gaan. Dat mag niet van de Hoge Raad en dat wilden wij aannemelijk maken. Dit raakt de kern van een eerlijk strafproces en daarom wilden wij aannemelijk maken dat er in strijd met het doorlaatverbod werd gehandeld. Verzoeken om onder andere de teamleider erover te horen, werden door de rechtbank keer op keer afgewezen. ‘Ik peer hem’, zei Martien uiteindelijk. Als je het vonnis leest, had hij gelijk. De rechtbank stelt onder andere dat een schending van het doorlaatverbod hoe dan ook niet betekent dat de verdachten in hun belangen kunnen zijn geschaad. Dat is volgens mij een onjuiste conclusie.”

Het is volgens Kuijpers de eerste keer dat Martien R. blijk geeft van wantrouwen in de rechterlijke macht. „Hij heeft altijd meegewerkt, antwoord gegeven op vragen van rechters. Ik denk dat deze rechters zich hebben laten intimideren door de omvang van het dossier en het beeld van Martien die is neergezet als een monster.”

Je zou kunnen denken: de rechtbank heeft anders beslist dan u wilde?

„Dat is niet de reden dat we zijn weggelopen. Het gebeurt vaker dat rechters anders oordelen dan ik zou willen. Maar een goede rechtbank laat dingen onderzoeken die we aandragen. Bij deze rechters had ik het hele proces het gevoel dat ze vanaf het begin al de conclusie hadden getrokken dat Martien schuldig is. Dat beeld werd bevestigd in het vonnis: de kernpunten van onze verdediging zijn daaruit weggelaten. Ze gaan bijvoorbeeld niet in op de vraag of er is gelogen over dat doorlaten en door wie dan.” Het lijkt erop dat de rechtbank heeft gedacht: we hebben geluidsopnamen, dus is het klaar.”

Ondermijnt u zelf niet het vertrouwen in het rechtssysteem, dat toch al onder druk staat?

„Het gaat me niet om het rechtssysteem, ook niet om de rechtbank Den Bosch. Het gaat specifiek over deze drie rechters, ik verwijt ze een gebrek aan nieuwsgierigheid. Ik verwacht dat Martien in hoger beroep wel een eerlijk proces krijgt. Het gerechtshof kan een zaak als deze zeker aan, zo is mijn ervaring.”

Een woordvoerder laat weten dat het OM zich niet herkent in de door Kuijpers geschetste gang van zaken en verwijst net als een woordvoerder van de rechtbank naar de inhoud van het vonnis.