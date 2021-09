Benefietveiling om waterschade Kasteel Wijlre te compenseren

Brigitte Bloksma, directeur van buitenplaats Kasteel Wijlre (spreek uit: wiel-re), gelegen in her Limburgse Geuldal, kreeg op dinsdagavond 13 juli een alarmerend telefoontje. Na een tropische regenbui stond in het Hedge House, een kunstpaviljoen op de buitenplaats, een laagje water, afkomstig uit de Kleine Geul, normaal zo’n fijn kabbelend beekje.

De gealarmeerde brandweer kreeg de haperende pompen van het paviljoen weer aan de praat. In het Hedge House was een expositie gebaseerd op het gedachtegoed van de negentiende-eeuwse opvoedkundige Friedrich Fröbel (ja, de man van het fröbelen). Bloksma bracht een aantal moderne kunstwerken met waterschade in veiligheid. Om twee uur ’s nachts leek het leed geleden, en deed de directeur opgelucht het licht uit.

De volgende dag, woensdag 14 juli, stond het water ’s middags vier meter hoog in het paviljoen en stroomde de kasteeltuin vol vervuild rivierslib. „Je kunt je niet voorstellen”, zegt Bloksma, „met wat voor kracht en snelheid het water kwam aanzetten.”

Gelukkig waren de moderne en hedendaagse kunstwerken, bruiklenen van musea, galeries en particulieren, ’s morgens uit voorzorg in veiligheid gebracht. Niettemin loopt de schade voor het Elisabeth Strouven Fonds, sinds vier jaar eigenaar van het landgoed, vermoedelijk in de miljoenen.

David Bade: ‘Kennis Muil’, 2019. Aquarel, 30×21cm. Gedoneerd edoor de kunstenaar. Bieden vanaf 995 euro

Bloksma zonk de moed in de schoenen, zegt ze. Na de verplichte corona lockdown was Kasteel Wijlre op het moment van de watersnood pas net drie weken weer open. Als gevolg van het noodweer is de tentoonstellingsruimte nu weer langdurig gesloten en vallen de publieksinkomsten opnieuw weg. Het centrum ontving al 25.000 euro aan donaties. Maar om niet in problemen te komen is een bedrag van 80.000 euro nodig, zegt Bloksma.

Om de tekorten aan te zuiveren organiseert Kasteel Wijlre van 20 tot en met 26 september een benefietveiling. Galeries en kunstenaars van naam hebben daarvoor in totaal 21 kunstwerken ter beschikking gesteld.

Informatie over de benefietveiling op: kasteelwijlre.nl