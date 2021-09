Aflevering 1: 'Gewoon Nederlands'

Als 10-jarige basisschoolleerling wordt Wafa Al Ali na de aanslag op de Twin Towers uitgemaakt voor 'terrorist' en 'dochter van Bin Laden'. Als ze het aan de meester vertelt, neemt hij haar niet serieus. De herinnering blijft haar altijd bij. Ze gaat terug naar Winterswijk, waar ze opgroeide, om meester Gerard te vragen of hij het zich nog herinnert. Was het kinderlijk pestgedrag of stond het voor iets groters?

In de podcast Generatie 9/11 zoeken Lotfi El Hamidi en Wafa Al Ali uit wat de aanslagen van 11 september betekenden voor hun generatie, jongeren met een islamitische of Arabische achtergrond in Nederland. Hoe kijken zij en hun generatiegenoten twintig jaar later terug? En wat zeggen hun ervaringen over het Nederland van nu?

