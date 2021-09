Abatutu is de ster

‘De verborgen parel van de Nederlandse film”, werd hij genoemd, toen hij in 2018 op het Nederlands Film Festival een oeuvreprijs voor zijn werk ontving. Hij verscheen in films, televisieseries en reclamespotjes, was te gast bij Jinek en werd bezocht door Ivo Niehe, voor de TV Show. Hij is al jaren actief in het theater, waar hij rollen in het toneel en opera’s vervulde – laatst nog in Barcelona. En recent was hij te gast bij de onthulling van de gedenksteen van W.F. Hermans in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Rustig zat hij daar, naast Hermans’ woorden ‘Zlaap zacht, baaz, dat doe ik ook’. Hij krabde zich wat achter zijn oor, lag op de katheder tijdens een toespraak en snuffelde eens aan een genodigde. „Is-ie gedrogeerd?”, wordt zijn vertegenwoordiger Sabine van der Helm vaak gevraagd. „Nee hoor”, zegt ze dan. „Dit is Abatutu.”

„Cat-Model-Actor-Filmcat-Theatercat”, heet hij op zijn Instagram-pagina. Met nadruk dus op kat. Geboren op een boerderij op Goeree-Overflakkee zag hij een ongewisse toekomst tegemoet. „Op het platteland, ja, daar worden ze weleens doodgemaakt als er te veel kittens zijn”, vertelt Van der Helm in de Netflix-film Poeslief. Een ode aan de kat, waarin de jeugd van Abatutu wordt belicht. De presentatrice reageert: „Hij wordt gered van de dood, gaat van het platteland naar de stad en wordt een wereldster. Wat een Hollywood-verhaal.”

Foto Sabine van der Helm

Van der Helm, eigenaresse van dierencastingbureau Catvertise en van Abatutu, weet nog precies wat ze dacht toen ze Abatutu op de boerderij zag, vertelt ze aan de telefoon. „Hij was te dik, als kitten al, had een te korte staart, was eigenlijk te donker voor op beeld en was totaal niet symmetrisch. Maar ik zag gelijk dat hij goed was.” Ze kwam voor een andere kitten, maar koos Abatutu. „Hij viel op door zijn karakter. Dan maar niet symmetrisch, dacht ik.” Hij is relaxed en niet snel onder de indruk. „Behalve van joggers.”

Ondertussen is Abatutu negen jaar oud en heeft hij een uitgebreid cv. Hij speelde met Arie Boomsma in een reclame voor Etos, figureerde in IKEA-commercials en knipte een lampje aan in een campagnespot van de Rijksoverheid tegen woninginbraak.

Zijn echte doorbraak kwam met zijn hoofdrol in De Wilde Stad. Regisseur Mark Verkerk was op zoek naar een rode kater voor de hoofdrol van zijn film over de natuur in Amsterdam, vertelt Van der Helm. Maar zij wilde dat Abatutu het zou doen. „Toen Abatutu aan kwam waggelen keek Mark me aan met een blik die zei: moet deze dikkerd mijn film gaan dragen?” Ze draaiden een screentest op de Leidsekade en Verkerk was overtuigd. De film werd jubelend ontvangen. Abatutu werd een ster.

Nu heeft hij een Wikipedia- en een (incomplete) IMDb-pagina, een Instagram-account met 6.860 volgers en staat hij centraal in muurschildering The Great Wall van Gerti Bierenbroodspot. Afgelopen zomer trad hij – samen met de elf andere katten van Catvertise, waaronder zijn zusje Chui – op in een stuk op het Festival d’Avignon. En vorige week was hij dus, voor het VPRO-boekenprogramma Brommer op Zee, aanwezig bij de onthulling van de gedenksteen van W.F. Hermans.

Abatutu geniet ervan. Hij houdt van de reuring en aandacht. „En als-ie geen zin heeft, dan doet hij het ook gewoon niet”, zegt Van der Helm.